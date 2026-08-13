Jorge Abdiel Gutiérrez le trae un problema serio a Universitario después de firmar su fichaje

Universitario contrató a Jorge Abdiel Gutiérrez como último refuerzo. Pero el futbolista, trae un pendiente que podría serían complicaciones.

La incorporación de Jorge Abdiel Gutiérrez a Universitario de Deportes prometía ser un refuerzo clave para la zaga crema de cara a la temporada. Sin embargo, lo que parecía una operación fluida en el mercado de pases se convirtió en un dolor de cabeza institucional tras denunciarse presuntas irregularidades en la negociación.

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¿Universitario estaría metido en problemas?

El representante del futbolista panameño rompió el silencio para revelar que las acciones realizadas para concretar el traspaso vulneraron los acuerdos previos. Según explicó, la agencia jamás dio el visto bueno para la firma del contrato mientras esperaban la oferta formal del elenco estudiantil.

Jorge Abdiel Gutiérrez recién fue presentado en Universitario. (Foto: X).

En entrevista con Exitosa Deportes, Luis Pico afirmó que el jugador fue “manipulado y coaccionado por personas externas” para cerrar su llegada al fútbol peruano. Asimismo, acusó a la directiva merengue de actuar “de mala manera” al ignorar los canales formales y negociar directamente a sus espaldas.

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El mánager remarcó que el lateral terminó aceptando un salario bajo debido a estas presiones y a la intervención de gente ajena a su equipo de trabajo. Esta situación desencadenó un quiebre en la relación de confianza que mantenían con el atleta antes de su viaje al Perú.

Acusaciones directas hacia Universitario de Deportes

El malestar de la agencia apunta directamente hacia la dirigencia del club estudiantil, señalando al delegado Martín Kohatsu por actuar “sin principios y sin valores” en la operación. El representante sostuvo que el directivo permitió la intromisión de terceros para apresurar el acuerdo contractual.

Pico detalló que formalizaron su postura mediante una notificación hacia el deportista para manifestar su descontento. Al no recibir una respuesta satisfactoria, la agencia decidió tomar medidas drásticas respecto al contrato de representación.

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Inminente demanda ante la FIFA y posibles escenarios

Ante el silencio del futbolista, el grupo de agentes confirmó que el caso “será demandado ante FIFA” para exigir el cumplimiento de sus derechos. Este reclamo formal pondría a la institución y al jugador ante un complejo proceso administrativo ante el máximo ente del fútbol mundial.

Para evitar sanciones mayores o un desgaste legal prolongado, la vía más conveniente consistirá en buscar un acuerdo extrajudicial. Una negociación entre las partes permitiría saldar las comisiones pendientes y dar tranquilidad al plantel crema.

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