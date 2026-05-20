Hinchas de Universitario dictan sentencia sobre el debut de Héctor Cúper: “Vio algo que nadie más vio”

Tras el empate sin goles ante Nacional, los hinchas opinaron sobre cómo jugó Universitario en el primer partido de Cúper como DT. Hubo elogios y alguna crítica con referencias a jugadores.

Universitario de Deportes empató sin goles (0-0) en Montevideo ante Nacional por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Fue el debut de Héctor Cúper en la dirección técnica del conjunto ‘crema’. La opinión de los hinchas para este debut, en líneas generales, fue positiva con algunos elogios, pero también con ciertas críticas.

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El debut para Héctor Cúper no era fácil. Universitario jugó un partido decisivo para sus aspiraciones de meterse en octavos de final. Lo hizo de buena manera, incluso, siendo superior a su rival. En defensa, hubo solidez. En el mediocampo, hubo buena ocupación de espacios. El punto más flojo estuvo en el ataque donde Álex Valera y Lisandro Alzugaray estuvieron, ciertamente, aislados.

Aún así, la ‘U’ tuvo sus ocasiones de gol para llevarse los tres puntos. Lo tuvo Martín Pérez Guedes sobre el final con una gran jugada individual de Sekou Gassama. Sin embargo, el argentino falló. Más allá de esto, el partido del equipo peruano fue muy bueno.

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Hinchas de Universitario aprueban el debut de Héctor Cúper

Debido a cómo se dio este partido, los hinchas de Universitario dictaron sentencia y han aprobado el debut de Héctor Cúper. Se pudo ver una mejor imagen de la que dejó Jorge Araujo y el hecho de haber sido superior a Nacional fue un punto positivo.

“Héctor Cuper vio algo que nadie más vio. Salida limpia en la primera línea de volantes con hombres de buen pie, que no se desesperen al sentir la presión alta del rival, que no les queme la pelota”, fue uno de los elogios de un hincha en la red social X (Twitter). Esto marca la buena idea de poner a Pérez Guedes junto a Héctor Fértoli en el eje del mediocampo.

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“Fértoli ha sido el mejor. Ha escrito un manual de como jugar de volante en primera línea (…) Cúper lo puso donde debe estar siempre“, dijo otro fanático. “Cúper le dio mejor movilidad al equipo en pocos días“, opinó otro aficionado, en la misma línea, en X.

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“Mis respetos a Cúper (o al señor DT)” fue una de las opiniones que más se leyeron en la misma red social. Evidentemente, hay una aprobación para el experimentado entrenador argentino, luego de un estreno difícil, de visitante, pero que estuvo a la altura.

Hinchas de Universitario criticaron a jugadores ante Nacional

Por supuesto, también hubo algunas críticas. Para Héctor Cúper hubo mensajes de hinchas apuntando contra ciertos jugadores que no han tenido un buen trabajo o se les cuestiona por sus rendimientos durante esta temporada. Son los casos de Edison Flores y Martín Pérez Guedes.

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El primero ingresó a falta de pocos minutos para el final, algo que no gustó en los hinchas, quienes preferían a Bryan Reyna, sobre todo por los espacios que dejó atrás el conjunto uruguayo. En tanto, al segundo le cuestionaron ese gol errado, más allá de que, a pesar de todo, hizo un correcto partido.

¿Cuál es el próximo partido de Héctor Cúper con Universitario?

Universitario volverá a jugar recién este sábado 23 de mayo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Deberá visitar el Estadio 25 de Noviembre para jugar ante CD Moquegua desde las 12:45 horas con transmisión en vivo de L1MAX y L1 Play. Será el debut de Héctor Cúper en el certamen local.

En tanto, por Copa Libertadores, la ‘U’ jugará ante Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental de Ate de Lima. Será un duelo mano a mano por la clasificación a octavos de final.

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