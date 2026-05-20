¿Qué resultados necesita Universitario contra Nacional para clasificar en Copa Libertadores 2026?

Universitario juega contra Nacional por Libertadores, sabiendo cómo quedó Coquimbo vs. Tolima. Conoce los resultados favorables a los cremas.

Universitario de Deportes se juega la vida en la Copa Libertadores 2026 ante Nacional en el Gran Parque Central de Montevideo. El triunfo 3-0 de Coquimbo sobre Tolima dejó el Grupo B al rojo vivo para el debut del DT argentino Héctor Cúper, con un reglamento de CONMEBOL que ahora prioriza el enfrentamiento directo sobre la diferencia de goles.

Publicidad

A continuación, repasamos la tabla de posiciones actual y los tres escenarios matemáticos que definirán el futuro de la “U” bajo las nuevas reglas de desempate.

Tabla de Posiciones – Grupo B (Previo al partido: Universitario vs. Nacional)

Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Coquimbo Unido (CHI) 10 5 3 1 1 8 5 +3 Deportes Tolima (COL) 7 5 2 1 2 7 6 +1 Universitario (PER) 4 4 1 1 2 5 6 -1 Nacional (URU) 4 4 1 1 2 6 9 -3

Publicidad

El escenario ideal: Universitario gana en Uruguay

Una victoria en Montevideo dejaría a Universitario con 7 puntos, empatando a Deportes Tolima en el segundo lugar de la zona. Lo mejor de este escenario es que Nacional se quedaría con 4 puntos y ya no podría superar a la “U” bajo ningún concepto.

Con este resultado, el debut de Héctor Cúper sería perfecto y Universitario pasaría a depender exclusivamente de sí mismo. En la última jornada, un triunfo ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Lima clasificará a los cremas directamente a octavos de final.

Panorama complejo: Empate en el Gran Parque Central

Si Universitario empata en tierras uruguayas, sumará 5 puntos y Nacional también quedará con 5. Este marcador es sumamente favorable para la “U” debido al triunfo 2-1 conseguido en Lima durante la primera vuelta.

Publicidad

Al haber ganado 4 de los 6 puntos posibles ante el “Bolso”, Universitario ganará automáticamente cualquier desempate directo contra ellos. Por lo tanto, en la última fecha bastará con vencer a Deportes Tolima en Lima para clasificar, sin importar cuántos goles haga Nacional en su partido.

El peor escenario: Universitario pierde ante Nacional

Una derrota en Montevideo complicará seriamente el futuro del cuadro estudiantil. Nacional escalará al segundo puesto con 7 unidades y Universitario quedará estancado en el fondo con 4 puntos.

Si la “U” pierde por un gol (ej. 1-0 o 2-1), el historial directo quedará igualado, y allí recién se mirarían los goles. Si pierde por dos o más goles, Nacional ganará el enfrentamiento directo, obligando a Universitario a golear a Tolima en la última fecha y rezar para que Coquimbo venza a Nacional en Chile.

Publicidad

Universitario de Deportes enfrentará a Nacional en Montevideo. (Foto: X).

¿Cuáles son los nuevos criterios de desempate?

En la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el criterio de desempate principal entre dos o más equipos con la misma cantidad de puntos es el enfrentamiento directo (sistema olímpico), priorizando los resultados entre los clubes involucrados sobre la diferencia de goles general.

El orden de desempate es el siguiente:

Puntos en Enfrentamiento Directo: Mayor número de puntos conseguidos en los partidos disputados únicamente entre los equipos empatados. Diferencia de Goles en Enfrentamiento Directo: Si el empate persiste, se considera la diferencia de goles obtenida en los partidos jugados solo entre los equipos implicados. Goles a Favor en Enfrentamiento Directo: Mayor cantidad de goles anotados en los duelos entre sí. Diferencia de Goles General: Si los criterios directos no resuelven el empate, se aplica la diferencia de goles en todos los partidos de la fase de grupos. Goles a Favor General: Mayor número de goles anotados en todos los encuentros de la fase de grupos. Goles de Visitante: Mayor cantidad de goles marcados como visitante a lo largo de toda la fase de grupos. Ranking CONMEBOL: La posición que ocupa el club en el ranking oficial de la confederación.

Publicidad

DATOS CLAVE