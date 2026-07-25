¿Cuándo será titular Lapadula? Héctor Cúper respondió y evaluó el presente de Universitario

El DT argentino se pronunció sobre el presente de Lapadula y también analizó el desempeño de la 'U' en la victoria frente a Cusco FC.

Tras el triunfo de Universitario de Deportes frente a Cusco FC, Héctor Cúper compareció ante los medios para dar su balance del rendimiento del equipo. Asimismo, el entrenador se pronunció sobre la adaptación de Gianluca Lapadula y dio algunas pistas sobre el momento en el que podría empezar un partido desde el once inicial.

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El cuadro crema se impuso en el Estadio Monumental gracias a un agónico tanto del ‘Bambino’, quien volvió a aparecer en un momento clave del partido. Su actuación reavivó el debate entre los hinchas y la prensa sobre qué necesita para convertirse en titular indiscutible de la ‘U’.

¿Cuándo será titular Lapadula?

Al ser consultado sobre el tema, el técnico argentino respondió lo siguiente: “La prioridad con Lapadula es que tenga un rendimiento físico a la altura de todos los jugadores. Lo voy a repetir otra vez, él llegó tarde a la pretemporada y no se puede recuperar lo que perdió. Está un poco debajo del resto pero de a pocos uno va dándole minutos. El otro día jugó 10, ahora 20, el próximo en la altura lo vamos a considerar”.

Además, agregó lo siguiente: “Cuando tenga un rendimiento físico del 80 a 90%, creo que va a estar en condiciones de jugar. El problema de llevarlo a una exigencia mayor ahora es que puede sufrir una lesión. Entiendo que la gente quiere verlo jugar pero hay cosas que no se analizan. Ese es el camino que hemos elegido con Lapadula”.

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Luego, destacó el planteamiento de Cusco FC y explicó qué le faltó a Universitario para superar la propuesta del conjunto cusqueño: “Bueno, primero tenemos que decir que Cusco FC es un equipo que juega muy bien con el balón, eso ya lo habíamos visto. Intentamos, bueno, iniciar con una presión bien alta, pero nos costó y eso también fue un desgaste físico importante. Yo creo que lo que a nosotros nos faltó fue los últimos metros, es decir, llegábamos casi hasta el área de ellos bastante bien”.

¿Qué dijo sobre el rendimiento de Universitario?

Finalmente, hizo un breve análisis sobre el rendimiento del equipo de Ate: “Lo que pasa es que faltó ese toquecito final como para haber hecho algún gol más. En líneas generales, a ver, yo estoy conforme con un solo tema, que fue que el equipo, más allá del golpe que recibe cuando a uno le empatan el partido, y también debo decir que uno sintió un poco la desilusión en el campo de la gente, porque eso hay que decirlo, el equipo no perdió la fe, no perdió la esperanza”.

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🗣️ Héctor Cúper, DT Universitario



"La prioridad con Lapadula es que tenga un rendimiento físico a la altura de los demás jugadores, está un porquito debajo del resto, uno le va dando minutos " #L1Radio



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DATOS CLAVES

Universitario venció a Cusco FC en el Monumental con gol agónico de Gianluca Lapadula.

Héctor Cúper afirmó que Lapadula será titular cuando alcance entre el 80% y 90% físico.

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