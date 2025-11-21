Pasaron dos años de aquel famoso ‘apagón’ en el Estadio Alejandro Villanueva, apenas terminó el Clásico con triunfo de Universitario por 2-0 ante Alianza Lima, que marcó su título nacional y el inicio del que terminó siendo el tricampeonato, ya concretado en este 2025. Ese hecho, todavía sigue inmerso en la Justicia y una última novedad favorece al cuadro ‘blanquiazul’.

Es que el Poder Judicial le concedió la medida cautelar “innovativa” a Alianza Lima. Así, la multa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) le impuso al club por 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) ya no será efectiva. Esta queda en suspenso “hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal”.

Por lo tanto, si bien todavía no está definido si debe pagar o no, sin dudas, esto es un triunfo para Alianza Lima que debe esperar al proceso judicial que sigue en curso por ese apagón en Matute en 2023.

La decisión del Poder Judicial de otorgar la medida cautelar para Alianza Lima (RPP).

Los detalles de la cautelar y el pago que evitó Alianza Lima por el “apagón” en Matute

La medida cautelar otorgada por el Poder Judicial a Alianza Lima se conoció este viernes 21 de noviembre, según informó RPP. De esta forma, dejó sin efecto la sanción que le impuso Indecopi, la cual equivalía a 2,407,500 millones de soles peruanos.

La multa se dio luego de que Alianza Lima, dueño del estadio Alejandro Villanueva, apagó las luces del recinto justo cuando su clásico rival, Universitario, se coronó campeón nacional el 8 de noviembre de 2023. Fue tras el recordado 2-0 del equipo de Jorge Fossati por los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

Fue el administrador de los ‘Blanquiazules’, José Sabogal, quien ordenó el apagón del estadio Alejandro Villanueva. Esto dijo en aquel entonces sobre la decisión. “Soy consciente que la decisión que tomé afectó a diversos públicos, soy consciente y que quede claro que el objetivo principal de mi decisión fue velar por la seguridad de las personas, que no haya heridos, menos muertos y eso se cumplió”, advirtió.

El pasado 26 de septiembre de 2025, Alianza Lima presentó la medida cautelar innovadora para suspender la mencionada multa luego de la sanción que impuso Indecopi el 14 de julio pasado. Esta apelación fue aprobada en las últimas horas y quedará en pausa hasta que se resuelva el proceso principal de manera definitiva.

El fallo completo del Poder Judicial sobre la cautelar para Alianza Lima

Conceder la medida cautelar innovativa interpuesta por el Club Alianza Lima; en consecuencia, se resuelve:

LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos de Resolución N° 2189-2025/SPC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2025, en el extremo que impuso al Club Alianza Lima una multa de cuatrocientos cincuenta (450) unidades impositivas tributarias (UIT), ordenándose la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución coactiva u otros derivados de la citada resolución en el marco de los expedientes que las justifican, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal. SE ORDENA al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el cumplimiento de la medida cautelar otorgada. SE FIJA EL MONTO DE LA CONTRACAUTELA en la suma de S/. 2’407,500 (Dos millones cuatrocientos siete mil quinientos y 00/100 soles), equivalente a los 450 UIT impuestos como multa al Club Alianza Lima, para reparar los probables daños que pudiera ocasionar la concesión de la medida cautelar peticionada. NOTIFÍQUESE a la parte solicitante mediante CASILLA N° 08244 del Colegio de Abogados de Lima y a la CASILLA N° 46425 del SINOE. OFÍCIESE y NOTIFÍQUESE al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) en su sede principal en la AVENIDA DEL AIRE 384, DISTRITO DE SAN BORJA – LIMA. OFÍCIESE y NOTIFÍQUESE a la SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI en su sede principal ubicada en la AVENIDA DEL AIRE 384, DISTRITO DE SAN BORJA – LIMA.

