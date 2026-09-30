Los 2 DT’s que estuvieron en carpeta de Universitario antes de concretar el regreso de Fabián Bustos

Fabián Bustos llegó a Lima para ser presentado oficialmente como entrenador de Universitario. En la previa, se pudo conocer que otros dos candidatos sonaron muy fuerte en la directiva merengue.

Fabián Bustos será el nuevo entrenador de Universitario de Deportes y es un secreto a voces en todo el territorio nacional. Ante la más reciente salida de Héctor Cúper, con quien llegaron a un acuerdo de rescisión de contrato, la directiva aceleró las negociaciones con el estratega argentino e incluso ya fue visto en la capital. Eso sí, otras dos opciones estuvieron en carpeta.

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🇦🇷✅ ¡¡LLEGÓ FABIAN BUSTOS, NUEVO DT DE UNIVERSITARIO!!



El DT campeón con Universitario en su centenario ya llegó al Perú para estampar su firma por el actual tricampeón del fútbol peruano. ¿Logrará el ‘Tetra’? 👀 pic.twitter.com/wpkLQbXzlr — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 30, 2026

Si bien Fabián Bustos siempre habría sido la primera opción de Universitario de Deportes para asumir el mando del primer equipo, el escenario de ver otras posibilidades estuvo presente en la interna de la institución. En base a ello es que el periodista Gustavo Peralta reveló que entrenadores como Tiago Nunes y Pablo Peirano también fueron parte del análisis para suceder a Héctor Cúper.

“Gente cercana a Franco Velazco contactó a Fabián Bustos días atrás. El acuerdo se cerró ayer en la noche y lo económico no duró más de 5 minutos. Contrato hasta diciembre del año 2027. Se encontraron pasajes rápidamente ya que hay bastantes vuelos desde Ecuador porque él vive allá. Ofrecieron sí a Tiago Nunes directamente y a Pablo Peirano, pero la decisión estaba tomada”; reveló Gustavo Peralta durante la más reciente edición del programa ‘Hablemos de MAX‘.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Gente cercana a Franco Velazco contactó a Fabián Bustos días atrás. El acuerdo se cerró ayer en la noche y lo económico no duró más de 5 minutos"



"Ofrecieron a Tiago Nunes y a Peirano".#HablemosDeMAX



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La sanción que deberá cumplir Fabián Bustos en su regreso a Universitario

Si bien el regreso de Fabián Bustos a Universitario de Deportes genera alegría entre los hinchas ya que el recuerdo del título nacional durante la temporada 2024 todavía está en la retina, no podemos perder de vista que el entrenador argentino deberá cumplir con una sanción de dicha época. El último clásico que dirigió ante Alianza Lima en Matute generó un enorme revuelo en su momento que ahora lo obligará a estar fuera de la zona técnica por tres jornadas.

“Contrato hasta 2027 para Fabián Bustos. Finalmente, no son 2 fechas las que le restan por cumplir de la sanción de 4 que le pusieron, sino 3 porque había una duda sobre un partido que no dirige cuando se va. Ya en ese momento su contrato no estaba registrado y por tal razón le quedan esas fechas por cumplir al técnico argentino”; recordó Gustavo Peralta en el mismo programa digital.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Fabián Bustos tiene contrato hasta diciembre del 2027. LE QUEDAN 3 FECHAS DE SUSPENSIÓN EN LA LIGA1"#HablemosDeMAX



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Los números de Fabián Bustos en su primera etapa con Universitario

Fabián Bustos estuvo al mando de Universitario de Deportes durante los años 2024 y 2025. En dicha época cumplió un total de 49 partidos al mando del primer equipo entre Liga 1 y Copa Libertadores, en donde logró 29 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con un título nacional en su primer año, el recuerdo del hincha es positivo en estos momentos, a pesar de que luego se marcharía a Olimpia de Paraguay y dejaría a los merengues prácticamente en el aire.

Fuente: Universitario.

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