Jairo Concha calificó el blooper de Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte al final del clásico

Jairo Concha tomó la palabra tras el clásico: Alianza Lima y Universitario. Para tocar el blooper de Chávez y Duarte, que les dio el triunfo.

Una jugada desafortunada en el tramo final definió el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva. La falta de entendimiento entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez regaló el gol del triunfo crema y se convirtió en el tema principal tras el partido.

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Ante las cámaras de Fútbol en América, el volante merengue Jairo Concha no dudó en opinar sobre la falla de sus rivales en Matute. Lejos de polemizar o burlarse de la situación, el futbolista de la ‘U’ sorprendió con una respuesta llena de solidaridad y empatía deportiva.

Jairo Concha con pasado deportivo en Alianza Lima. (Foto: X).

La contundente postura de Jairo Concha

“No, en realidad, no se lo deseo a nadie. Es parte del fútbol”, expresó Jairo Concha al ser consultado sobre el blooper defensivo del conjunto blanquiazul.

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El centrocampista insistió en lo difícil que resulta para un profesional vivir un momento así en la cancha. “Es feo cometer un error así, es parte del fútbol. Solamente decir que lo aprovechamos y por eso nos llevamos el triunfo”, añadió ante los micrófonos.

La jugada final que liquidó el partido en Matute

El incidente ocurrió en los minutos finales, cuando Universitario de Deportes y Alianza Lima disputaban la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras el gol inicial de Álex Valera, el compromiso se mantenía tenso en la cancha victoriana.

Fue en ese momento cuando la descoordinación entre el guardameta Alejandro Duarte y el zaguero Gianfranco Chávez dejó la pelota suelta en el área. Lisandro Alzugaray no desaprovechó el regalo y marcó el 2-1 definitivo para la escuadra visitante.

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❌ "¿El ERROR de Chávez y Duarte? No se lo deseo a nadie…"



🗣️ Jairo Concha sobre el blooper del '1' de Alianza Lima. pic.twitter.com/oManW4VmBs — Fútbol en América (@FAamericatv) September 13, 2026

Tres puntos de oro para Universitario ante Alianza Lima

La mala acción de la zaga íntima terminó costándole muy caro al equipo local ante su hinchada. Gracias a esa distracción aprovechada por Alzugaray, la escuadra merengue aseguró la victoria en el recinto de La Victoria.

Con este triunfo en el clásico, Universitario de Deportes trepó a la cima del Torneo Clausura 2026. Por su parte, el plantel íntimo deberá pasar la página del blooper para intentar recuperarse en las próximas jornadas del certamen peruano.

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