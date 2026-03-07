Es tendencia:
Universitario

Se confirmó cuándo se harán oficiales las sanciones para Concha, Fara y Rabanal tras incidentes en el Gallardo

Se confirmó la fecha en que se conocerán cuáles serán las sanciones para los tres personajes involucrados. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Se reveló cuándo saldrá la sanción para Concha, Fara y Rabanal
© CapturaSe reveló cuándo saldrá la sanción para Concha, Fara y Rabanal

Uno de los episodios que aún genera controversia en Universitario de Deportes es el enfrentamiento protagonizado porJairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Por esta razón, recientemente se dio a conocer que la Comisión de Disciplina inició un expediente contra los tres futbolistas del cuadro ‘crema’, lo que sugiere que podrían recibir una sanción próximamente.

Se confirmó cuándo se oficializarán las sanciones para Concha, Fara y Rabanal

Bajo ese contexto, el periodista deportivo Eduardo Combe adelantó cuándo se daría a conocer la resolución que involucra a Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal, señalando que lo más probable es que la oficialización ocurra el lunes 9 de marzo.

“Entiendo que en cualquier momento podría salir la sanción. No será esta semana pero ya se abrió el proceso y alegatos. Se dará la próxima semana y no me sorprendería que salga el lunes“, señaló en el programa ‘L1 Radio’.

Asimismo, aprovechó en dejar claro lo siguiente: “Si llegan a ser dos fechas, los tres llegan al clásico. Los descargos de la ‘U’ fueron presentados el pasado miércoles”.

Así fue el incidente de Concha, Fara y Rabanal con los hinchas de Sporting Cristal

Al finalizar el partido entre Universitario Sporting Cristal, Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara atravesaron el pasillo donde los hinchas del equipo ‘cervecero’ no se contuvieron y protagonizaron un enfrentamiento verbal.

Frente a esta situación, los tres reaccionaron de manera confrontativa, lanzando insultos y amenazas hacia los fanáticos del equipo del Rímac, lo que derivó en que ahora estén bajo investigación y puedan recibir una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria.

DATOS CLAVES

  • La Comisión de Disciplina abrió un expediente contra Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal.
  • El periodista Eduardo Combe adelantó que la sanción oficial se publicaría el lunes 9 de marzo.
  • Jairo Concha y sus compañeros presentaron sus descargos el pasado miércoles ante el ente disciplinario.
Nicole Cueva
Better Collective Logo