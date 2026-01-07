Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario de Deportes

Javier Rabanal definió los juveniles con los que trabajará en la pretemporada de Universitario

Javier Rabanal está observando de cerca a algunos jugadores jóvenes para poder tener en cuenta en el equipo principal.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Javier Rabanal dando instrucciones.
© Gemini - Composición BolavipJavier Rabanal dando instrucciones.

Universitario de Deportes viene siendo criticado por sus mismos hinchas debido a que no están buscando aprovechar el talento de sus canteras. Pero la realidad es que si tienen pensado usar varios jugadores de las divisiones menores, Javier Rabanal ya está trabajando con algunos elementos en la pretemporada. Dependiendo a su desarrollo, verán si serán promovidos o no al primer equipo.

Publicidad

Uno de los jugadores más prometedores es Rafael Guzmán, defensor de tan solo 17 años de edad. Quien ya el año pasado tuvo algunas apariciones con el primer equipo, pero sin lograr debutar de forma oficial. Probablemente este año le pueda dar la oportunidad el español, pues es el jugador más prometedor que tienen en el equipo. Aparte es un joven que se le ve con un futuro importante, tanto como para poder ser vendido en el futuro.

Quién es Rafael Guzmán, el juvenil de 16 años que debutó con Universitario - ESPN
Rafael Guzmán con camiseta de Universitario (Foto: Universitario).

Después, tienen a Josué Torres que es de la categoría 2004. Este futbolista ha jugado en primera con Unión Comercio, mientras tanto, Sebastián Flores del 2005 hizo lo propio en Deportivo Llacuabamba en Liga 2. Así que ambos ya tienen experiencia, así que podrían ser elementos muy interesantes de poder ver para el DT español.

Publicidad

Después el más joven es el delantero John Jairo Guzmán de tan solo 15 años de edad. Pero una de sus grandes características es su altura, con 1,93 metros lo hace un jugador a tener en cuenta. Por lo que probablemente se le pueda ver en algún partido amistoso, proyectándose como una opción en el ataque.

Por último, tenemos a Diogo Vásquez, Fabián Cabanillas, Christopher Loayza y John Jairo Guzmán quienes completan esta lista de jóvenes que participarán con Universitario en la pretemporada.

¿Qué partidos amistosos tiene Universitario de Deportes?

Universitario deja ir otro juvenil y la hinchada explota: “Hasta las caiguas”

ver también

Universitario deja ir otro juvenil y la hinchada explota: “Hasta las caiguas”

En esta oportunidad, el cuadro de Ate tendrá tan solo 3 encuentros amistosos en su pretemporada. No tendrá muchos juegos debido a que han decidido poder trabajar bien la parte física y luego comenzar con los juegos amistosos que le permitan llegar en forma al inicio de la Liga1.

Publicidad

El primer duelo que tendrán será ante Sport Boys. Este partido será el día 17 de enero desde las 10:30 horas y se disputará en Campo Mar U. Por otro lado, el 20 del mismo mes se verán las caras ante Melgar de Juan Reynoso, duelo que se jugará en el Estadio Monumental U. Por último, la Noche Crema será ante la Universidad de Chile el sábado 24 desde las 20:00 horas de Perú, también se jugará en el Monumental U.

Universitario anunció los amistosos que jugará como parte de su pretemporada. (Foto: @Universitario)
Partidos de Universitario de Deportes (Foto: Universitario).

Datos Claves

  • Javier Rabanal trabaja en la pretemporada con juveniles para definir su ascenso al primer equipo.
  • El defensa Rafael Guzmán, de 17 años, destaca como el jugador más prometedor de Universitario.
  • Universitario enfrentará a Sport Boys, Melgar y Universidad de Chile en tres amistosos de enero.
Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
La respuesta de Cristal tras saber que Advíncula fichó por Alianza
Liga 1

La respuesta de Cristal tras saber que Advíncula fichó por Alianza

Alianza Lima perderá jugador y por eso buscará aprovechar el séptimo cupo de extranjero
Alianza Lima

Alianza Lima perderá jugador y por eso buscará aprovechar el séptimo cupo de extranjero

Universitario deja ir otro juvenil y la hinchada explota: “Hasta las caiguas”
Universitario

Universitario deja ir otro juvenil y la hinchada explota: “Hasta las caiguas”

Flores reveló cuál es la verdadera situación de Gassama en la 'U': "Llegaba, pero..."
Universitario

Flores reveló cuál es la verdadera situación de Gassama en la 'U': "Llegaba, pero..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo