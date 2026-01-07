Javier Rabanal definió los juveniles con los que trabajará en la pretemporada de Universitario

Universitario de Deportes viene siendo criticado por sus mismos hinchas debido a que no están buscando aprovechar el talento de sus canteras. Pero la realidad es que si tienen pensado usar varios jugadores de las divisiones menores, Javier Rabanal ya está trabajando con algunos elementos en la pretemporada. Dependiendo a su desarrollo, verán si serán promovidos o no al primer equipo.

Uno de los jugadores más prometedores es Rafael Guzmán, defensor de tan solo 17 años de edad. Quien ya el año pasado tuvo algunas apariciones con el primer equipo, pero sin lograr debutar de forma oficial. Probablemente este año le pueda dar la oportunidad el español, pues es el jugador más prometedor que tienen en el equipo. Aparte es un joven que se le ve con un futuro importante, tanto como para poder ser vendido en el futuro.

Rafael Guzmán con camiseta de Universitario (Foto: Universitario).

Después, tienen a Josué Torres que es de la categoría 2004. Este futbolista ha jugado en primera con Unión Comercio, mientras tanto, Sebastián Flores del 2005 hizo lo propio en Deportivo Llacuabamba en Liga 2. Así que ambos ya tienen experiencia, así que podrían ser elementos muy interesantes de poder ver para el DT español.

Después el más joven es el delantero John Jairo Guzmán de tan solo 15 años de edad. Pero una de sus grandes características es su altura, con 1,93 metros lo hace un jugador a tener en cuenta. Por lo que probablemente se le pueda ver en algún partido amistoso, proyectándose como una opción en el ataque.

Por último, tenemos a Diogo Vásquez, Fabián Cabanillas, Christopher Loayza y John Jairo Guzmán quienes completan esta lista de jóvenes que participarán con Universitario en la pretemporada.

¿Qué partidos amistosos tiene Universitario de Deportes?

En esta oportunidad, el cuadro de Ate tendrá tan solo 3 encuentros amistosos en su pretemporada. No tendrá muchos juegos debido a que han decidido poder trabajar bien la parte física y luego comenzar con los juegos amistosos que le permitan llegar en forma al inicio de la Liga1.

El primer duelo que tendrán será ante Sport Boys. Este partido será el día 17 de enero desde las 10:30 horas y se disputará en Campo Mar U. Por otro lado, el 20 del mismo mes se verán las caras ante Melgar de Juan Reynoso, duelo que se jugará en el Estadio Monumental U. Por último, la Noche Crema será ante la Universidad de Chile el sábado 24 desde las 20:00 horas de Perú, también se jugará en el Monumental U.

Partidos de Universitario de Deportes (Foto: Universitario).

