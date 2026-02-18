Es tendencia:
Bayern Múnich piensa en un nuevo socio de ataque para Luis Díaz: fichaje de sólo 30 millones de euros

El Bayern Múnich está en la búsqueda de un nuevo socio para que Luis Díaz no tenga que cargar con todo el peso.

Por Bruno Castro

Luis Díaz y Nicolas Jackson.
© GettyLuis Díaz y Nicolas Jackson.

El Bayern Múnich es un equipo ganador, que siempre buscar reinventarse y tener a los mejores en su plantilla. Es por eso que ahora se ha conocido que están buscando un nuevo jugador. Uno que pueda llegar a ser un nuevo socio para Luis Díaz que no deja de ser un elemento importante para el cuadro ‘Bávaro’.

En este caso se trata del jugador del Hoffenheim, Fisnik Asllani de tan solo 23 años de edad. Este no sería nada caro, esto gracias a que tiene una cláusula de rescisión de tan solo 30 millones de euros. Por lo que si consiguen negociar de gran forma, podrían incluso conseguirlo por un precio bastante bajo.

Fisnik Asllani en TSG 1899 Hoffenheim (Foto: Getty).

El nacido en Berlín viene teniendo una actuación destacada este año con el conjunto de Kraichgauer. Ha jugado en todo el frente de ataque, siendo un gran referente como 9 más que todo. Pero si es necesario, sabe tirarse por la banda, también como un segundo delantero. Así que sabe jugar sin ningún problema en todo el frente de ataque.

Por lo que podría ser un jugador que calce muy bien en todo el frente de ataque. Siendo uno de los socios recurrentes del colombiano Luis Díaz, que se ha vuelto un elemento vital a la hora de liderar la delantera. Apareciendo con su velocidad y teniendo una definición formidable para poder asegurar los partidos.

Los números de Fisnik Asllani

El joven de 23 años de edad viene teniendo una buena temporada con Hoffenheim. Hasta ahora ha jugado un total de 23 partidos con la casaquilla número 11, llegando a anotar 8 goles, mientras que ha dado 7 asistencias en 1599 minutos.

Según la página web de Transfermarkt, este jugador está tazado en 30 millones de euros, pero esto puede llegar aumentar al final de temporada dependiendo a su rendimiento. Eso sí, su futuro no está nada seguro que continúe en Alemania, podría llegar a irse a otra liga.

Como se mencionó en líneas más arriba está siendo seguro por varios clubes. Esto lo tiene en la mira de equipos de Alemania como el Bayern Múnich y Borussia Dortmund, pero también en la Premier League lo están siguiendo el Chelsea, Tottenham Hotspur y Aston Villa. Por último, el Fenerbahce es otro que también lo quiere.

Datos Claves

  • Bayern Múnich busca a Fisnik Asllani del Hoffenheim para acompañar a Luis Díaz.
  • El delantero de 23 años tiene una cláusula de 30 millones de euros.
  • Asllani suma 8 goles y 7 asistencias en 23 partidos esta temporada.
