Universitario deja ir otro juvenil y la hinchada explota: “Hasta las caiguas”

El cuadro de Universitario de Deportes viene sorprendiendo a sus hinchas por su forma en la que están trabajando con los menores. Esto debido a que por el momento no hay ningún jugador de las canteras que esté en el primer equipo. Lo que resulta bastante llamativo, más ahora que llegó un nuevo entrenador que por lo general sabe trabajar con jugadores jóvenes.

Ahora el jugador que dejó el Estadio Monumental es Nicolás Rengifo, quien fue prestado a ADT por toda la temporada. Otro joven prospecto que no podrá aportar al elenco ‘crema’ este año. Lo que demuestra una falta de confianza en las canteras, pues no los dejan explotar con la camiseta de la ‘U’. Algo que es bastante llamativo en estos momentos.

Nicolás Renfigo se va a ADT (Foto: Universitario).

Esta situación tiene a los hinchas molestos pues si bien están consiguiendo salir campeones de la Liga 1. Tampoco están sacando nuevos prospectos, el último gran jugador de las canteras que tuvieron fue Piero Quispe, desde ahí no se le ha vuelto a dar buenas oportunidades a ningún canterano.

Hinchas molestos con el trabajo de cantera (Foto: X).

Por eso la hinchada no deja de estar molesta y en la publicación de este préstamo se hicieron presente. Muchos reclamando que no hay juveniles en el primer equipo, que no se está haciendo trabajo de cantera. Esto pone en jaque a los ‘cremas’ que a pesar de tener un gran complejo deportivo como es Campomar, no están produciendo como se debería.

Hinchas molestos con el trabajo de cantera (Foto: X).

Nicolás Rengifo y una oportunidad única

A Nicolás Rengifo se le está presentando una oportunidad única que en ningún otro club podría conseguir. Esto debido a que compartirá esta temporada 2026 con su padre, lo cual va a ser casi un sueño para ambos. Hernán Rengifo con 42 años va a tener a su progenitor con el cual seguramente compartirá bastante en los camerinos y entrenamientos.

Puede ser que se de la oportunidad que ambos consigan estar juntos en algún partido. Lo cual va a ser bastante llamativo, ya esto ha pasado en el fútbol peruano, siendo posiblemente el último caso el de Juan Carlos y Alonso Bazalar. Ambos estuvieron en la cancha contra Juan Aurich vistiendo la camiseta de Cienciano en el 2018.

Pero si hablamos de un caso reciente, tenemos que irnos a Segunda División, en el 2015 Jorge y Paolo Huamán estuvieron junto vistiendo la camiseta de Sport Boys. Ambos en este encuentro jugaron como laterales, lastimosamente terminó en derrota 1-0 ante Los Caimanes.

