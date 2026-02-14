Universitario ya empieza a pensar en su próximo gran desafío ante Sporting Cristal, duelo que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo este sábado 21 de febrero desde las 4:00 PM, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Sin embargo, la principal preocupación en el comando técnico de Universitario pasa por el estado físico del defensor Anderson Santamaría, quien habría sufrido una lesión compleja y está en duda para llegar en óptimas condiciones al clásico moderno ante los rimenses.

El cuerpo médico crema viene evaluando día a día la evolución de Santamaría, ya que su presencia es considerada clave en la línea defensiva por su experiencia y liderazgo, sobre todo en partidos de alta exigencia como el que se jugará en el Rímac.

De esta manera, Universitario llega con sensaciones mixtas al duelo, ya que recupera piezas importantes en ataque, pero mantiene la incertidumbre en defensa con la posible baja de Santamaría, justo en un partido que puede marcar el rumbo del equipo en el Torneo Apertura.

Santamaría cuando debutó en Universitario. (Foto: Universitario)

Universitario pierde a uno, pero regresan dos

En contraste, las noticias positivas llegan con Edison Flores y José Rivera, quienes sí estarían recuperados de sus molestias físicas y todo apunta a que podrán ser considerados por el técnico para este compromiso.

Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que ambos futbolistas ya vienen entrenando con normalidad y estarían listos para sumar minutos ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

Universitario será visita ante Sporting Cristal este sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. Hay que recordar que el partido será válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

Universitario juega ante Sporting Cristal este sábado 21 de febrero desde las 4:00 PM en el estadio Alberto Gallardo. Además, el partido se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX y gratis por celular en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

