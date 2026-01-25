Es tendencia:
Universitario de Deportes

Javier Rabanal reveló qué le dijo a César Inga tras frustrarse su fichaje por Sporting Kansas City

Javier Rabanal tuvo importante charla con César Inga después que no pueda llegar a firmar por el Sporting Kansas City de la MLS.

Por Bruno Castro

Javier Rabanal hablando con César Inga.
Javier Rabanal hablando con César Inga.

Una de las novelas más destacadas en el mercado de fichajes de la Liga 1 fue el de César Inga. Se habló mucho de su salida al fútbol internacional, parecía que incluso se lograría dar su primera oportunidad fuera. Pero resultó que terminó por frustrarse su llegada a Estados Unidos a poco de celebrarse la Noche Crema.

Por esa razón, una de las preguntas que se hicieron en conferencia de prensa fue sobre este pase frustrado. Por lo que Javier Rabanal no dudó en hacer una revelación sobre la conversación que tuvo con el defensor. Mencionando que trató de animarlo, motivarlo para que pueda seguir en buen nivel con el equipo en este 2026.

Javier Rabanal

Javier Rabanal entrenador de Universitario (Foto: Universitario).

Estas cosas son así, un día están hechas y al día siguiente se caen. Le comenté que si hace un buen año tendrá mejores ofertas“, fue lo que explicó el español en conferencia de prensa.

¿Por qué se cayó el pase de César Inga?

El pasado viernes todo hacía indicar que se daría el fichaje del lateral por la izquierda al fútbol de Los Estados Unidos. Ya había un acuerdo con el Sporting Kansas City, todo hacía pensar que ya estaba más que definido la situación. Cuando un cambio de último momento terminó por dejar sin efecto este fichaje.

ADT terminó siendo el responsable de la caída de este fichaje, esto debido a que exigían un mayor porcentaje al que les estaban dando inicialmente. En sí, el club Tarmeño recibía 10%, el representante otro 10% y el jugador la misma cantidad. Esto no le pareció a los ‘celestes’, que pedían un total de 20% para poder aceptar la oferta.

Al no llegar a un acuerdo final, se tomó la decisión final que no se diera el fichaje. Siendo presentado Inga en la Noche Crema como jugador de la ‘U’. Ahora dependerá de mantener su nivel para que pueda conseguir llegar a impresionar a otro club que lo pueda fichar en un futuro.

César Inga en Universitario

Datos Claves

  • El defensa César Inga frustró su fichaje al Sporting Kansas City de los Estados Unidos.
  • El club ADT exigió el 20% de la operación, impidiendo el acuerdo final del traspaso.
  • El entrenador Javier Rabanal confirmó que el jugador permanecerá en Universitario para la temporada 2026.
bruno castro
Bruno Castro
