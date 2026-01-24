Universitario vs. U. de Chile EN VIVO por la Noche Crema 2026: vía TV Perú, YouTube, y Canal D

El Estadio Monumental abre sus puertas para la Noche Crema 2026, el evento donde Universitario de Deportes presentará a su plantel oficial. Tras lograr el tricampeonato, el equipo de Javier Rabanal busca iniciar el año con un triunfo ante su hinchada frente a un rival de jerarquía continental.

Universitario vs. U. de Chile jugarán con lo mejor

Universidad de Chile llega a Lima con un plantel renovado y figuras históricas como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. El cuadro chileno, dirigido por Francisco Meneghini, pretende arruinar la fiesta merengue en lo que será su primer gran examen internacional de la pretemporada.

La expectativa en tienda crema se centra en el debut de refuerzos como el delantero Sekou Gassama y el zaguero Caín Fara. Rabanal mantendría la base táctica que le dio éxito al club, priorizando la solidez defensiva y la explosividad de Edison Flores y Álex Valera en el ataque.

Con más de 60,000 entradas vendidas, el ambiente en el coloso de Ate promete ser espectacular para recibir al vigente campeón peruano. Este duelo no solo es una exhibición, sino una prueba vital de cara al inicio de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 tendrá lugar este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental. El encuentro principal será contra la Universidad de Chile y comenzará a las 8:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Para México, el horario de inicio es a las 7:45 p.m., mientras que en Chile y Argentina será a las 10:45 p.m. En España, el partido se verá en la madrugada del domingo, a las 2:45 a.m.

¿Qué canales transmitirán la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 se transmitirá oficialmente en Perú a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7) y sus plataformas digitales, como Movistar Play y Claro TV. Para el público internacional, la principal alternativa será el canal oficial de YouTube del club, @UniversitarioTVU, mediante su sistema de membresía. Además, Bolavip Perú ofrecerá el seguimiento minuto a minuto del evento.

Todos los detalles de la Noche Crema 2026. (Foto: X).

