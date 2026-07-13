Se reveló la fecha en que Juan Manuel Requena llegará a Lima para vestir la camiseta de Universitario

El volante argentino ya es nuevo jugador de la 'U' y se confirmó la fecha en la que llegará a Lima para firmar su contrato.

Universitario de Deportes tiene todo encaminado para concretar el fichaje de Juan Manuel Requena de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, una incorporación impulsada por el técnico Héctor Cúper.

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Con las negociaciones resueltas, también se confirmó la fecha en la que el mediocampista argentino arribará al Perú para firmar su contrato con el cuadro ‘crema’.

¿Cuándo llega Juan Manuel Requena a Universitario?

Según informaron los periodistas César Luis Merlo y Gustavo Peralta, Juan Manuel Requena llegó a un acuerdo con Universitario para convertirse en nuevo jugador del club. El volante firmará un contrato por dos temporadas, con inicio desde la segunda parte de la campaña 2026.

Asimismo, el futbolista de 27 años tiene programado arribar a Lima este lunes 13 de julio. Tras disputar su último encuentro con Unión La Calera por la Primera División de Chile, firmará su contrato y será presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto estudiantil.

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“Universitario fichó a Juan Manuel Requena: el domingo jugará su último partido en Unión La Calera y el lunes viajará a Perú. Arriba de manera definitiva y firmará contrato por 2 años”, escribió Merlo en su cuenta personal de Twitter.

Sus números en Unión La Calera

Juan Manuel Requena inició la temporada 2026 defendiendo los colores de Unión La Calera, institución a la que llegó luego de su paso por Deportivo Táchira.

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Desde entonces, el jugador ha mostrado un rendimiento destacado, participando en 17 partidos repartidos entre la Primera División de Chile, la Copa de Chile y la Copa de la Liga.

DATOS CLAVES

El argentino Juan Manuel Requena acordó su fichaje por Universitario de Deportes.

El mediocampista firmará un contrato por dos temporadas con el club peruano.

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