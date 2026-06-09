El Director General de Fútbol de la FPF dejó un mensaje en sus redes sociales tras el 3-1 de España. "El camino es largo y el objetivo es uno solo", sostuvo.

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló tras la derrota de la Selección Peruana por 3-1 ante España en Puebla, México. El directivo dejó un mensaje en sus redes sociales donde opinó sobre el partido y también puso en manifiesto cómo está el proceso del combinado blanquirrojo.

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Perú no dejó una buena imagen en el partido amistoso. España fue muy superior y hasta dio la sensación que bajó revoluciones durante el partido. De no hacerlo, el resultado podría haber sido mucho mayor. Si bien ‘La Bicolor’ pudo descontar, lo cierto es que la diferencia de jerarquías se notó.

Tras el partido, el Director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, recurrió a sus redes sociales para manifestarse respecto al partido. Publicó un mensaje en su cuenta personal de X (Twitter) donde dejó una reflexión no sólo del encuentro amistoso sino también del balance de la Selección Peruana.

“Seguimos con el proceso, partido difícil ante un España superior que se prepara para pelear el título mundial. Esta clase de partidos nos ayudan a seguir corrigiendo, mejorando y fortaleciendo el grupo. El camino es largo y el objetivo es uno solo. ¡Arriba Perú!“, fue el tuit del directivo.

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El mensaje de Jean Ferrari tras la derrota ante España (X @jferrari5).

¿Qué significan las palabras de Jean Ferrari?

La declaración de Ferrari tiene varias lecturas. En primera, consolida el proceso liderado por Mano Menezes como entrenador. Luego, no negó la superioridad de España, a quien puso como una de las candidatas a ganar el Mundial 2026.

Respecto al proceso, hizo hincapié en que estos partidos, a pesar de la derrota, sirven para continuar con la conformación del grupo. En este sentido, se busca consolidar a una generación de jugadores con vistas a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.

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Por lo pronto, el balance dice que Perú, desde la llegada de Mano Menezes, tiene cuatro partidos disputados: una victoria (ante Haití), un empate (ante Honduras) y dos derrotas (ante Senegal y España).

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana recién volverá a jugar en la ventana internacional de setiembre, es decir, post Mundial. Quedan tres fechas FIFA de acá al final del 2026 donde ya se definieron algunas locaciones para la disputa de partidos.

De acuerdo a las declaraciones de Mano Menezes post partido, está confirmado que Perú disputará un partido amistoso en Estados Unidos para el mes de setiembre. No se descarta que pueda disputar algún encuentro de preparación en Perú, aunque no aclaró si esto puede llevarse a la fecha FIFA de octubre. En tanto, para noviembre, Corea del Sur y Japón serán los destinos para los duelos.

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