Jorge Fossati, furioso, respondió a fuerte denuncia en su contra en Universitario: “Ya no saben qué inventar”

La situación de Jorge Fossati en Universitario de Deportes es toda una incógnita en estos momentos. Recién comienza el mes de diciembre y solo hay problemas en Ate. En este caso, el DT todavía no ha llegado a un acuerdo económico con el club y por ello se habla mucho que podría dejar el club. Esto incluso a pesar que tiene contrato vigente.

Ante este momento tan crítico, el entrenador al parecer decidió declarar y dejó una dura crítica. Pues hay muchas hipótesis sobre el tema de su renovación, pues no se sabe que es lo que pasará en el futuro. Así que decidió responder fuerte y claro en busca que no se siga hablando e más.

Según Tavo Serpa en sus redes sociales, Fossati habría declarado en Uruguay: “Ya no saben que inventar, en cualquier momento van a afirmar que seguro le quiero sacar la U a la camiseta. Se ve que somos importantes, de lo contrario no mentirían tanto”.

Publicación sobre Jorge Fossati (Foto: X @tavo_serpa).

Fue lo que habría dicho el DT ante esta ola de especulaciones que se dice sobre su continuidad. Esto debido a que se conoció que habría por ahí un interés económico importante, por esa razón todavía no hay un consenso entre las dos partes para llegar a un acuerdo. Sobre todo en Ate no quieren firmar una renovación pues consideran que está bien el que tiene en estos momentos.

Mal cierre de año para Universitario

Lo que se está viendo en Universitario es un mal cierre de año, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que han terminado. Son actuales campeones de la Liga 1, por lo que tendrían ventaja frente a los demás. Pero los temas de renovación y salidas no se han tratado como se esperaba y hay muchos problemas.

Primero con Sebastián Britos, quien al parecer no estuvo nada contento el anuncio de su salida. Sobre todo por el hecho que no fueron claros con él desde un comienzo, haciendo que se genere un problema en su salida.

El tema Fossati que todavía no se cierra, pero a este se le incluye el de Rodrigo Ureña, el chileno también quiere una mejora de contrato. Pero claro, el club no está dispuesto a hacer un mayor gasto económico, así que por ahora parece que no se va a dar y hasta podría dejar el club.

Por otro lado, el que si no continua es Jairo Vélez, ya tenía acuerdo para quedarse en Ate. Pero llegó Alianza Lima, le dio una fuerte suma de dinero para que firme con ellos y dejó de lado a los ‘cremas’, ahora será nuevo jugador ‘blanquiazul’ en el 2026.

