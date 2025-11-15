La continuidad de Jorge Fossati, el exitoso entrenador tricampeón de Universitario de Deportes, se encuentra en entredicho a pesar de su contrato vigente hasta 2026. Las recientes declaraciones del técnico uruguayo han generado gran preocupación en la afición, sugiriendo que la validez del acuerdo depende más de la sintonía con la nueva dirigencia que de la firma en sí.

Jorge Fossati no se define en Universitario

El punto de quiebre se originó en una entrevista con GOLPERU, donde Fossati restó importancia a su vínculo contractual al cuestionar: “¿Cómo me va a atar un contrato que yo firmé con otro administrador [Jean Ferrari]?”. Con esta frase, el ‘Nono’ dejó claro que su compromiso estaba ligado a la visión y el respaldo de la administración saliente de Jean Ferrari.

Jorge Fossati saludando en Universitario. (Foto: X).

La salida de Ferrari a la FPF y la llegada de Franco Velazco como nuevo administrador, con el apoyo de Álvaro Barco, ha erosionado la confianza. Para Fossati, este cambio obliga a renegociar las bases del proyecto deportivo, enfocándose no solo en el aspecto salarial, sino crucialmente en la planificación para la próxima Copa Libertadores y la meta del tetracampeonato en 2026.

Universitario podría perder a su técnico

La incertidumbre se intensifica con rumores de ofertas desde la Liga MX, mencionando a equipos como Necaxa y Pumas con propuestas salariales superiores. Aunque Fossati niega su intención de irse, su cautela es vista como una estrategia de presión para que la directiva le presente un plan ambicioso y convincente que lo motive a respetar el año y medio restante de su contrato.

Por lo tanto, la reunión pendiente con los directivos es crucial. Más que un encuentro de planificación, es una cumbre de negociación donde Velazco y Barco deberán demostrar que su proyecto y recursos están a la altura de las expectativas de un técnico tricampeón y del próximo desafío internacional. El club necesita ofrecer garantías sólidas para asegurar la permanencia del estratega que devolvió la gloria a la institución.

Jorge Fossati espera definir su futuro

Para cerrar el artículo, la continuidad de Fossati para 2026 ha pasado de ser un hecho a una seria interrogante. La vigencia de su contrato, según sus palabras, está supeditada al acuerdo y la química con la nueva administración. En las próximas horas se definirá si el ciclo más exitoso de los últimos años continúa o si el técnico emprende un nuevo camino profesional fuera de Ate.

