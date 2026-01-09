Universitario de Deportes decidió emitir un comunicado oficial para aclarar las recientes declaraciones de Álvaro Barco y, posteriormente, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) entablar un diálogo cordial en relación a los derechos de televisión de la Liga 1.

Las polémicas declaraciones del actual director deportivo del club ‘crema’ generaron una fuerte repercusión en el máximo ente regulador del fútbol peruano, al punto que el último jueves los directivos de la entidad federativa salieron a responder de manera oficial.

En respuesta a ese pronunciamiento, las áreas legal y de comunicaciones decidieron emitir su propio mensaje, dejando en claro su voluntad de alcanzar una conciliación por la vía pacífica.

Universitario hizo mea culpa por las declaraciones de Álvaro Barco

“Las declaraciones brindadas por nuestro Director Deportivo, Álvaro Barco, contienen expresiones y adjetivos que quizá no fueron los más adecuados en su forma. Sin embargo, el fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente, en tanto responde a una preocupación legítima y objetiva sobre el actual modelo de comercialización de los derechos de televisión, que a todas luces, perjudicó la economía de la mayoría de clubes profesionales, y con ellos nuestra solidaridad”, expresaron en primera instancia.

Posterior a ello, agregaron lo siguiente: “En efecto las declaraciones apuntan directamente al modelo de gestión y operación actualmente vigente, a cargo de la empresa 1190 Sports, el cual presenta dificultades estructurales que vienen afectando la sostenibilidad económica de los clubes. Como es de conocimiento público, los clubes de fútbol, reciben pagos con atrasos que han superado los sesenta días, situación que genera una afectación directa a la ejecución del presupuesto y al normal cumplimiento de obligaciones contractuales, laborales y financieras”.

“Universitario de Deportes ha demostrado en los últimos años una gestión económica responsable y eficiente, que ha permitido sostener un proyecto deportivo competitivo y exitoso, con resultados deportivos concretos reflejado en la obtención del tricampeonato. En ese marco, el Club rechaza cualquier intento de desvirtuar o relativizar dichos logros, los cuales han sido alcanzados con esfuerzo, sacrificio y garra en el campo de juego, así como planificación y cumplimiento de obligaciones como consecuencia de la capacidad profesional de quienes integran la institución”, complementaron.

Buscan dialogar con la FPF

Por último, la ‘U’ indicó que su idea es sostener un diálogo con la FPF. “El club reconoce los esfuerzos que viene realizando la Federación Peruana de Fútbol en favor del desarrollo del fútbol nacional. En ese espíritu institucional, Universitario de Deportes considera que es posible —y necesario— abrir espacios de diálogo técnico y constructivo que permitan consensuar un modelo económico y financiero distinto, más sólido y beneficioso para el fútbol peruano en su conjunto”.

