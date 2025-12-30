El mundo del fútbol peruano quedará impactado tras el reciente anuncio sobre la transmisión de la Noche Crema 2026. Contrario a lo que muchos hinchas esperaban, el evento de presentación oficial de Universitario de Deportes no irá por la señal de L1 MAX. El administrador del club, Franco Velazco, confirmó que el esperado duelo ante la Universidad de Chile llegará a todos los hogares peruanos a través de una señal distinta, marcando un precedente en la gestión de derechos televisivos del equipo merengue.

El canal que transmitirá la Noche Crema 2026

La gran sorpresa de esta edición es que la Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú, el canal del Estado. Esta decisión busca democratizar el acceso al espectáculo, permitiendo que la “Fiesta del Tricampeón” se vea por señal abierta y de forma gratuita en todo el territorio nacional. Con este movimiento, la administración de Universitario rompe con la exclusividad del cable tradicional para este evento, asegurando un alcance masivo para sus patrocinadores y, sobre todo, para su fiel hinchada en provincias.

Universitario recibirá a la U. de Chile, en la Noche Crema 2026. (Foto: X).

El partido frente a la U. de Chile, pactado para el sábado 24 de enero, representa el primer gran desafío del cuadro dirigido por Javier Rabanal en su camino hacia el ansiado Tetracampeonato. La elección del rival internacional no es casualidad, ya que se busca un examen de alto nivel competitivo antes del inicio de la Liga 1. El Estadio Monumental lucirá un lleno total, pero ahora, gracias a la señal de TV Perú, millones de peruanos podrán seguir cada minuto de la presentación del plantel desde sus hogares.

Universitario de Deportes confirmó la gestión

Franco Velazco, administrador temporal del club, señaló que esta alianza estratégica con la señal abierta responde a una visión de expansión de la marca Universitario. Al optar por TV Perú, el club se asegura de que ningún hincha se quede fuera de la celebración por motivos económicos o falta de acceso a servicios de televisión paga. Esta jugada es vista por los analistas como un golpe de autoridad frente a la competencia, especialmente en un día donde la atención futbolística del país estará dividida.

Esperan un espectáculo de lujo en la Noche Crema 2026. (Foto: X).

Cabe recordar que la Noche Crema 2026 coincidirá en fecha con la presentación del clásico rival, lo que generó una intensa gestión por las garantías de seguridad. Sin embargo, con la confirmación de la sede, el horario y ahora el canal de transmisión, la “U” toma la delantera en la organización. Los hinchas cremas ya pueden marcar sus calendarios para este 24 de enero, sabiendo que la señal nacional llevará la emoción del Monumental a cada rincón del Perú sin costo alguno.

Universitario tendrá su presentación ideal

Finalmente, se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre la preventa de entradas y el cronograma de actividades para esa noche. La expectativa es máxima, pues además de ver a las nuevas contrataciones, se rendirá homenaje al plantel que logró el histórico tricampeonato. Universitario de Deportes se prepara para una gala inolvidable que, por primera vez en mucho tiempo, unirá a todo el país bajo una sola señal abierta y gratuita.

