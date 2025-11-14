“Los medios inventan”: la drástica respuesta de Franco Velazco sobre su mala relación con Jorge Fossati en Universitario

El día de hoy surgió la noticia sobre una presunta mala relación entre Jorge Fossati y Franco Velazco en la interna de Universitario de Deportes, a tal punto de que dicha situación sería la causante de que el entrenador no continué en el club pensando en el 2026. Fue el periodista Horacio Zimmermann quien lanzó esta especie de bomba y ahora se conoció una respuesta de por medio.

Fue el administrador de Universitario de Deportes quien conversó con la prensa deportiva local en horas de la tarde y aseguró con total firmeza que no existe ningún tipo de malestar con Jorge Fossati. Es más, sentenció que esta clase de novedades, por decirlo de alguna manera, son producto de los medios que quieren vender a como de lugar ahora que el campeón ya fue declarado.

“Está todo bien con Jorge Fossati. Hoy los medios tienen que inventarse y hablar algo de la ‘U’. Les hemos malogrado de repente el trabajo porque hemos terminado el campeonato en octubre. Lo triste, es cuando ya se comienzan a hacer trascendidos o afirmar trascendidos malintencionados. En realidad, eso son tonterías”; dijo Franco Velazco en las instalaciones del Estadio ‘Lolo’ Fernández.

¿Cuál fue la revelación de Franco Velazco respecto a la continuidad de Jorge Fossati?

Además de desmentir cualquier tipo de mala relación con Jorge Fossati en la interna de Universitario de Deportes, Franco Velazco hizo énfasis en que el experimentado estratega uruguayo mantiene un acuerdo con el club pensando en la siguiente temporada, aunque a la vez esperan cumplir con un objetivo en la última fecha del Torneo Clausura 2025 en donde enfrentarán a Los Chankas.

“Nosotros tenemos contrato con el profesor todo el 2026. Estamos esperando, nosotros, el término del campeonato, porque nos hemos propuesto salir invictos y con ello romper un nuevo récord fiel un poco a la tradición que viene sosteniendo Universitario Deportes en los últimos años”. De esta manera, el administrador de la ‘U’ terminó con las habladurías y empezó a dar calma en Ate.

El malestar de Universitario sobre el próximo partido ante Los Chankas

En el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes visitará a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas el próximo sábado 22 de noviembre a las 15:30 hora local y quien tuvo una queja respecto a dicha programación fue Álvaro Barco. Sosteniendo que el equipo está en búsqueda de un objetivo, el directivo explicó la manera en cómo estarían siendo perjudicados.

“Buscamos el récord de ganar el torneo invictos y no puede ser que nos programen ante Chankas el sábado cuando nuestros 4 seleccionados vuelven el viernes y no podrán viajar. Deben ponernos de todas maneras el partido el domingo. Ellos merecen estar en Andahuaylas”; declaró el día de hoy el Director Deportivo de la ‘U‘ en charla con los medios locales.

