Sale a la luz el verdadero motivo por el que Universitario aún no presenta al reemplazo de Carabalí

El club crema aún no define al reemplazo del lateral ecuatoriano para el Torneo Clausura y ya se conoce el motivo de la demora.

Universitario todavía no confirma quién será el reemplazante de José Carabalí ni al futbolista que peleará el puesto con César Inga de cara al Torneo Clausura. En medio de esa incertidumbre, salió a la luz la principal razón que viene postergando la decisión de la dirigencia crema.

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Semanas atrás, la salida del lateral ecuatoriano tomó por sorpresa a la hinchada y generó preocupación, ya que la dirigencia quedó con la tarea de encontrar un reemplazo que mantenga, o incluso eleve, el nivel que dejó el futbolista.

¿Por qué aún no presentan al reemplazo de José Carabalí?

En las últimas semanas surgieron varios nombres para reforzar esa posición, aunque César Inga se ha adueñado del puesto y podría seguir como titular. Según informó Gustavo Peralta, la llegada de un nuevo lateral dependerá del rendimiento que muestre el peruano en el duelo ante Cusco FC.

El periodista deportivo explicó lo siguiente durante una edición del programa ‘Modo Fútbol’: “La administración del club crema avanzó con una opción que ya está lista, pero aún falta la luz verde del comando técnico para concretar el fichaje”.

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Además, agregó lo siguiente: “Héctor Cúper está conforme y muy satisfecho con el nivel que viene mostrando César Inga. Por eso, tras el partido ante Cusco FC, definirá si mantiene la decisión de ir por un lateral izquierdo extranjero o si cambia de parecer y enfoca la búsqueda en un volante ofensivo”.

¿SE QUEDARÁ CON EL PUESTO? 🤔 César Inga es del gusto de Héctor Cúper y dependerá del partido ante Cusco si es que Universitario va por el fichaje de un lateral izquierdo extranjero.



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¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC?

Universitario recibirá a Cusco FC este viernes 24 de julio por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El compromiso se disputará en el estadio Monumental y está programado para iniciar a las 20:30 horas de Perú, en un duelo clave para ambos equipos en el arranque del certamen.

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La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 MAX, señal disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable, además de la plataforma de streaming Liga 1 Play. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, alineaciones, goles y el minuto a minuto a través de la cobertura de Bolavip Perú.

DATOS CLAVES

Universitario aún no define al reemplazante del lateral ecuatoriano José Carabalí.

Héctor Cúper decidirá el nuevo fichaje tras el partido ante Cusco FC.

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