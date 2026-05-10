¿Kily González a Universitario? Lo último sobre su posible llegada al banquillo crema

Última información sobre la posible llegada de Cristian ‘Kily’ González al club 'crema' en su objetivo de pelear la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes, liderado por Franco Velazco, sigue trabajando en la elección de su nuevo entrenador con el objetivo de pelear la Liga 1 2026 y buscar el tetracampeonato. En ese marco, se conoció la postura del club sobre la opción de Cristian ‘Kily’ González como posible DT.

Publicidad

¿Kily González será nuevo DT de Universitario?

El periodista Gustavo Peralta utilizó sus redes sociales para dar a conocer si Universitario considera a Cristian ‘Kily’ González como opción para asumir el equipo en la recta final de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El periodista indicó que, por el momento, el administrador de la institución ‘crema’, Franco Velazco, no ha concretado gestiones para cerrar la llegada del técnico argentino, a pesar de que previamente se habían sostenido reuniones y conversaciones.

“No hay nada avanzado entre la U y el Kily González. Si bien (como informamos en exclusiva) se dieron conversaciones, reuniones, al día de hoy todo sigue igual. El club crema ve otras opciones”, indicó Peralta en su cuenta de Twitter.

Publicidad

No hay nada avanzado entre la U y el Kily González. Si bien (como informamos en exclusiva) se dieron conversaciones, reuniones, al día de hoy todo sigue igual. El club crema ve otras opciones. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 9, 2026

De esta manera, la ‘U’ dejó de lado la opción del DT de 51 años como reemplazo de Javier Rabanal y ya evalúa otras alternativas para el cargo de director técnico.

¿Cuándo llegará el nuevo entrenador de la ‘U’?

Gustavo Peralta dio a conocer que Universitario, con Franco Velazco al mando, ya resolvió no seguir compitiendo con Jorge Araujo como técnico interino. Además, indicó que en la semana del 11 al 17 de mayo se definirá al nuevo entrenador del cuadro ‘merengue’.

Publicidad

DATOS CLAVES

Franco Velazco lidera la búsqueda de un nuevo técnico para lograr el tetracampeonato de Universitario.

Cristian ‘Kily’ González quedó descartado como opción pese a las reuniones sostenidas con el club.

El nuevo entrenador de Universitario será definido oficialmente entre el 11 y 17 de mayo.