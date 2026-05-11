EN VIVO Y GRATIS Universitario 0-0 Sport Boys vía L1 MAX por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Universitario y Sport Boys se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Apertura este lunes 11 de mayo a partir de las 20:30 horas de Perú .

El duelo entre Universitario y Sport Boys por la fecha 14 de la Liga 1 2026 será transmitido por la señal de L1 Max . Asimismo, para ver el encuentro online, puedes acceder mediante L1 Max (Plan Full o Móvil) , además de plataformas como Movistar TV App y DGO.

Gustavo Dulanto, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís no estarán ante Universitario, ya que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Los onces de Universitario y Sport Boys ya se encuentran en la cancha para dar inicio al partido.

Apenas iniciado el encuentro, el jugador de Universitario comete una falta contra Luis Urruti, que se iba solo hacia el arco rival.

Universitario apuesta por resguardarse y salir de contra, pero Lisandro Alzugaray no logra cumplir la función de ‘9’ y la defensa de Sport Boys no sufre mayores complicaciones.

Un fallo en la defensa chalaca le permitió a Universitario generar una opción de remate desde fuera del área.

Universitario y Sport Boys juegan en el Miguel Grau por la fecha 14: la ‘U’ pelea arriba y Boys sale del fondo.

Universitario vs Sport Boys EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 11 de mayo, desde las 20:30 horas de Perú, por el Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el estadio Miguel Grau y será transmitido a través de las pantallas de L1 Max. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias a través de Bolavip Perú.

Por su parte, el cuadro ‘crema’ busca seguir con vida en la pelea por el Apertura. En la fecha pasada goleó 4-1 a Juan Pablo II en Trujillo. En tanto, los del Callao llegan con dos partidos sin ganar y vienen de caer 3-2 ante FC Cajamarca como visitante.