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Liga 1

EN VIVO Y GRATIS Universitario 0-0 Sport Boys vía L1 MAX por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Universitario y Sport Boys juegan en el Miguel Grau por la fecha 14: la ‘U’ pelea arriba y Boys sale del fondo.

25' ¡Estuve cerca la 'U'!

Tras un buen saque lateral de Matías Di Benedetto, Alzugaray estuvo cerca de marcar el 1-0.

21' Fuerte disparo de Oslimg Mora

El jugador de Sport Boys sacó un potente disparo desde fuera del área. Diego Romero bien parado.

13' ¡Jairo Concha probó desde fuera del área!

Un fallo en la defensa chalaca le permitió a Universitario generar una opción de remate desde fuera del área.

10' Universitario solo está defendiendo

Universitario apuesta por resguardarse y salir de contra, pero Lisandro Alzugaray no logra cumplir la función de ‘9’ y la defensa de Sport Boys no sufre mayores complicaciones.

8' ¡Sport Boys no para de atacar!

Con superioridad numérica, el cuadro chalaco se lanzó con todo al ataque.

7' Falta de Murrugarra

Universitario no se siente cómodo en el mediocampo. Inicio complicado.

1' ¡TARJETA ROJA PARA JOSÉ CARABALÍ!

Apenas iniciado el encuentro, el jugador de Universitario comete una falta contra Luis Urruti, que se iba solo hacia el arco rival.

¡Inició el partido en el Callao!

Ya se juega el duelo entre 'cremas' y 'rosados' en el estadio Miguel Grau.

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Partido demorado

El comisario del partido empieza a retirar a gente del campo de juego.

¡Salen los jugadores al campo!

Los onces de Universitario y Sport Boys ya se encuentran en la cancha para dar inicio al partido.

Sport Boys también llegó al recinto deportivo del Callao

Puede ser una imagen de una o varias personas, multitud y texto que dice "SBA + CLUB 3BA SPORT SPORTBOYS BOYS ASSOCIATION MANTEI PUERTA adore anuas apuesta total marcadores 247.com 247 .com"

Universitario ya está en el Miguel Grau

Universitario ya arribó al estadio Miguel Grau.

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Puede ser una imagen de texto que dice "arathon"

Elementos prohibidos en el estadio

A través de sus redes sociales, Sport Boys informó cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al estadio Miguel Grau.

¡Alineación confirmada de Universitario!

Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra, Polo, Fértoli, Concha, Carabalí, Flores y Alzugaray.

Puede ser una imagen de ‎fútbol, fútbol y ‎texto que dice "‎LIGAT LIGATTEAPUESTO TEAPUESTO X INICIAL D. ROMERO C. FARA W. RIVEROS 5 M. DI BENEDETTO 24 A. POLO 27 J. CARABALÍ 23 J. MURRUGARRA H. .FÉRTOLI 17 J. COЛCHA 19 E. FLORES L.ALZUGARAY JETOU Eل שם U CUA 25 25M.VARGAS-33CINGA 5M VARGAS C.INGA A.CORZO 4A.SANIAMARÍA EJ.CISTI1O-IGM.PERFZCLEDES 6J.CASTILLO-1G M.PERFZO GUEDES 99M.SILVEIRA-77B.REYNA M.SILVEIRA-7 77B.REYNA 11J.RIVERA DT. DT.JORGEARAUJO JORGE ARAUJO SBA U‎"‎‎

Bajas en Sport Boys

Gustavo Dulanto, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís no estarán ante Universitario, ya que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

¡Alineación confirmada de Sport Boys!

Melián; Llontop, Zambrano, Riojas, Loyola, Saba; Mora, Da Campo, Trauco Urruti y Nequeacaur.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice "Deade 1927 SBA U Once INICIAL 22. MELIÁN 13. LLONTOP 3. ZAMBRANO 26. RIOJAS 29. LOYOLA 17. SABA 24. MORA 8. DA CAMPO 47. TRAUCO 11. URRUTI 9. NEQUECAUR តិ LV TERI M Movistar URRUTI Suplentes 77 RIVADENEYRA, ALFANI, PAZ, ILLANES, E. GONZÁLES, TORRES, ALARCÓN, LÓPEZ, LIZA. PATROCINADO POR DFSK"

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys EN VIVO?

El duelo entre Universitario y Sport Boys por la fecha 14 de la Liga 1 2026 será transmitido por la señal de L1 Max. Asimismo, para ver el encuentro online, puedes acceder mediante L1 Max (Plan Full o Móvil), además de plataformas como Movistar TV App y DGO.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?

Universitario y Sport Boys se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Apertura este lunes 11 de mayo a partir de las 20:30 horas de Perú.

  • Costa Rica, México: 19:30 horas
  • Colombia, Ecuador: 20:30 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 20:30 horas
  • Bolivia, Venezuela: 21:30 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:30 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Universitario y Sport Boys!

Bienvenidos, amigos de Bolavip Perú, a la cobertura del Universitario vs Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Universitario vs Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
© UniversitarioUniversitario vs Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 11 de mayo, desde las 20:30 horas de Perú, por el Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el estadio Miguel Grau y será transmitido a través de las pantallas de L1 Max. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias a través de Bolavip Perú.

Por su parte, el cuadro ‘crema’ busca seguir con vida en la pelea por el Apertura. En la fecha pasada goleó 4-1 a Juan Pablo II en Trujillo. En tanto, los del Callao llegan con dos partidos sin ganar y vienen de caer 3-2 ante FC Cajamarca como visitante.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
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