EN VIVO Y GRATIS Universitario 0-0 Sport Boys vía L1 MAX por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Universitario vs Sport Boys EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 11 de mayo, desde las 20:30 horas de Perú, por el Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el estadio Miguel Grau y será transmitido a través de las pantallas de L1 Max. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias a través de Bolavip Perú.
Por su parte, el cuadro ‘crema’ busca seguir con vida en la pelea por el Apertura. En la fecha pasada goleó 4-1 a Juan Pablo II en Trujillo. En tanto, los del Callao llegan con dos partidos sin ganar y vienen de caer 3-2 ante FC Cajamarca como visitante.