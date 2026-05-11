Horacio Melgarejo fiel a su estilo declarando, habló del presente de Cienciano. Y lo que será el partido contra Alianza Lima, por la Liga 1.

La tensión aumenta en la Ciudad Imperial. El enfrentamiento entre Cienciano y Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 no es un partido más, es un duelo directo por la cima del campeonato.

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Ambos equipos llegan como los actuales punteros del torneo local. Una victoria en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega este sábado podría inclinar la balanza definitivamente hacia el título.

El mensaje de Melgarejo: “No queremos patinar”

Horacio Melgarejo, director técnico del “Papá”, analizó el presente de su plantel tras el desgaste en la Copa Sudamericana. El estratega fue tajante al señalar que no descuidarán ninguna competición nacional.

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“Lo que no queremos es patinar en ninguno de los dos torneos. Sabemos que la Sudamericana es importante, pero no podemos perder de vista el torneo local mientras haya posibilidad”, declaró el DT.

Melgarejo aseguró que el descanso será prioridad para sus jugadores. El objetivo es que el plantel llegue recuperado tras vencer recientemente a Atlético Mineiro en el plano internacional.

Respeto a la jerarquía, pero sin miedo

El técnico de Cienciano reconoció el nivel del equipo dirigido por Pablo Guede. Alianza Lima llega como un rival de “mucha jerarquía”, pero el cuadro cusqueño confía plenamente en su localía y el factor altura.

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“Vamos a prepararnos para el próximo partido; sabemos que llegará un gran equipo. Pero cuando entremos a la cancha, les vamos a demostrar para qué está Cienciano”, sentenció Melgarejo.

Alianza Lima afrontará este reto con una baja sensible en defensa: Mateo Antoni. El juvenil quedó inhabilitado para viajar al Cusco tras acumular su quinta tarjeta amarilla ante Sporting Cristal.

Fecha, hora y transmisión del partido

El encuentro está programado para este sábado 16 de mayo a las 5:45 p.m. La expectativa en Cusco es total y se espera un lleno de bandera en las cuatro tribunas del Garcilaso.

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Horacio Melgarejo se juega mucho contra Alianza Lima. (Foto: X).

La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1 MAX. Los hinchas podrán seguir todas las incidencias de este choque de punteros que promete paralizar la Liga 1 2026.

DATOS CLAVE

Horacio Melgarejo confirmó que Cienciano priorizará el torneo local frente a Alianza Lima.

El partido se disputará el sábado 16 de mayo a las 5:45 p.m. en Cusco.

Mateo Antoni será baja en el club blanquiazul por acumular su quinta tarjeta amarilla.