A pocas horas de enfrentar a Sport Boys, Universitario anunció a Héctor Cúper como nuevo DT

El estratega argentino fue oficializado como nuevo DT del club 'crema'. Conoce los detalles de su contrato.

Universitario de Deportes ya tiene nuevo director técnico y oficializó la llegada de Héctor Cúper para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Tras la salida de Javier Rabanal y el cierre del interinato de Jorge Araujo, la dirigencia ‘crema’ apostó por el experimentado entrenador argentino de 70 años. Aquí te contamos los detalles de su vínculo con el club.

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Universitario hizo oficial la llegada de Héctor Cúper

Universitario oficializó a Héctor Cúper como su nuevo entrenador, destacando su amplia trayectoria y deseándole éxitos en esta nueva etapa al mando del primer equipo a través de sus redes sociales.

“Héctor Cúper, entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial, es nuevo director técnico del más campeón del Perú. ¡Escribamos la historia juntos, «profe»!”, se puede leer en la publicación del club.

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Héctor Cúper, entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial, es nuevo director técnico del más campeón del Perú.



¡Escribamos la historia juntos, «profe»! 🙌#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/DuHgBhigcX — Universitario (@Universitario) May 11, 2026

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Cabe resaltar que, la administración de Franco Velazco ya había adelantado que estaba cerca de concretar la incorporación más importante de mitad de temporada: el nuevo técnico de la ‘U’. Tras la salida de Rabanal, el equipo solo contaba con Araujo como entrenador interino.

¿Hasta cuándo tiene contrato?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Héctor Cúper firmará contrato con Universitario por un año y medio, por lo que dirigirá al conjunto ‘estudiantil’ durante todo 2026 y parte del 2027.

Las primeras palabras de Héctor Cúper como DT de Universitario

“Estoy muy feliz por ir al mejor equipo de Perú. Vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien y se los digo con todo el corazón, así podemos ver contenta a toda esa hinchada crema que se lo merece. Un fuerte abrazo a todos”, expresó el argentino que fue recién presentado como DT de Universitario.

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𝗘𝗫𝗣𝗘𝗥𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔, 𝗝𝗘𝗥𝗔𝗥𝗤Ⓤ𝗜́𝗔 𝗬 𝗟𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗭𝗚𝗢 ⚽💪



🔗 Lee aquí la nota completa de la llegada de Héctor Cúper al más campeón del Perú 👉 https://t.co/WEE6ISsT6f#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/2P1fJz9VG2 — Universitario (@Universitario) May 11, 2026

DATOS CLAVES

Héctor Cúper fue oficializado por la administración de Franco Velazco como nuevo técnico de Universitario.

El entrenador argentino de 70 años firmó un contrato por un año y medio con el club.

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