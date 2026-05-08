Mientras Federico Valverde cobra 20 millones en Real Madrid, este es el salario de Lamine Yamal en FC Barcelona

A pocas horas del clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid en el Spotify Camp Nou, veamos las diferencias entre las remuneraciones de Federico Valverde y Lamine Yamal.

El domingo 10 de mayo se disputará una nueva edición del clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid. Con la posibilidad de que los blaugranas puedan ser campeones junto a sus hinchas y que los merengues vean cómo el rival eterno celebra en su cara, en esta ocasión vamos a repasar un aspecto mucho menos conocido: los salarios millonarios de Federico Valverde y Lamine Yamal.

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Fuente: Getty Images.

Siendo de las figuras más representativas de Real Madrid y FC Barcelona, tanto Federico Valverde como Lamine Yamal poseen enormes ganancias económicas que sin duda alguna representan lo que hacen en el campo de juego. De acuerdo al reconocido portal ‘Capology‘, podemos apreciar que el volante uruguayo percibe unos 20,840 millones que incluye el salario bruto fijo y la prima bruta.

Fuente: Capology.

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Por otro lado, Lamine Yamal supera a Federico Valverde con una ganancia de 27,090 millones entre salario fijo y prima bruta. Con 18 años de edad, el crack de FC Barcelona es uno de los mejores pagados del plantel, mientras que el volante de Real Madrid está por debajo de otras figuras muy importantes como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, David Alaba y Jude Bellingham.

Fuente: Capology.

¿Cómo llegan FC Barcelona y Real Madrid al próximo clásico español de LaLiga?

FC Barcelona es el único líder de LaLiga con 88 puntos en 34 partidos disputados hasta el momento. Los liderados técnicamente por Hansi Flick tienen una ventaja muy importante sobre sus perseguidores luego de vencer 2-1 a Osasuna de visita, derrotar 2-0 a Getafe, imponerse 1-0 frente a Celta de Vigo, golear 4-1 a Espanyol en el clásico catalán y vencer 2-1 a Atlético de Madrid jugando fuera de casa.

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Por otro lado, Real Madrid ha mostrado rendimientos irregulares que lo tienen con 77 puntos en la actualidad, 9 unidades menos que el equipo blaugrana a falta de tan solo 4 fechas. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen de derrotar 2-0 a Espanyol de visita, empatar 1-1 ante Real Betis, derrotar 2-1 a Alavés, igualar 1-1 frente a Girona en el Estadio Santiago Bernabéu y caer 2-1 frente a Mallorca.

¿A qué hora se juega el clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid?

13:00 | México y Centroamérica

14:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

15:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver el clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid?

España | M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LaLiga TV Bar y M+ Vamos 2.

Sudamérica | DSports, DGO y Amazon Prime Video

México | SKY Sports.

Centroamérica | SKY Sports, Vix Premium, Tigo (Guatemala) y Bluu

Estados Unidos | ESPN Unlimited, ESPN, ESPN Select, ESPN Deportes y Fubo Sports.

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