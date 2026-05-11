Hernán Barcos dejaría FC Cajamarca y se conoce que su destino podría ser Lima

Para el Torneo Clausura FC Cajamarca tendría varias bajas, una de ellas sería la presencia de Hernán Barcos que podría volver a Lima.

FC Cajamarca podría tener una gran cantidad de bajas para lo que es el Torneo Clausura. Su futuro en la profesional es algo que no está asegurado, así como tampoco lo está la presencia de Hernán Barcos y otros jugadores para la segunda parte del año.

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Se ha conocido mediante Diego Rebagliati que al parecer se viene una purga importante en el recién ascendido. Resulta que el argentino se podría alejar junto a los jugadores que llegaron con él. “Se va a desarmar mucho FC Cajamarca para el Torneo Clausura, se van varios. Casi todos los que fueron con Hernán Barcos, se vienen a Lima con él“, anunció en Fútbol Satélite.

Hernán Barcos en FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

Al parecer al ‘Pirata’ le seduce la idea de volver a la capital, en donde estaría más tranquilo. Por eso, no se descarta que pueda volver muy pronto. “¿Barcos viene a Lima a jugar? A él le gustaría y hay un par de equipos que le van a contestar el teléfono”.

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¿Dónde jugaría Hernán Barcos en Lima?

En este caso las posibilidades son muy cortas teniendo en cuenta que no hay muchos equipos en Primera que jueguen en Lima. Alianza Lima y Universitario están descartados, mientras que Sporting Cristal lo ven como posibilidad. No obstante, es complicado que se pueda llegar a dar. Por lo que el ascenso podría llegar a ser una interesante chance.

“De Sporting Cristal puede ser que lo llamen, pero yo creo que está más cerca de jugar en Lima para Liga 2“, fue lo que se comentó por medio de Julio Peña. Así que terminaría su carrera en el ascenso nacional.

Los números de Hernán Barcos en FC Cajamarca

La realidad es que Hernán Barcos ha tenido una gran performance como delantero a pesar de sus 42 años de edad. Siendo un jugador importante, que ha sabido anotar, también ser un líder dentro y fuera de la cancha.

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Hernán Barcos calentando (Foto: FC Cajamarca).

En lo que va de la temporada ha disputado 14 partidos, anotando 8 goles y dando 1 asistencia en 995 minutos jugados.

Datos Claves

Hernán Barcos registra 8 goles y 1 asistencia en 14 partidos con FC Cajamarca.

registra en 14 partidos con FC Cajamarca. El delantero de 42 años acumula 995 minutos jugados en la presente temporada.

acumula jugados en la presente temporada. Diego Rebagliati anunció que varios futbolistas dejarían FC Cajamarca para el Torneo Clausura.