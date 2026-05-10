Tristeza en Barcelona: murió el padre de Hansi Flick en la previa del clásico ante el Real Madrid

En la antesala del duelo entre ambos equipos, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del padre del técnico alemán.

Horas antes del esperado choque entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga, programado para hoy, domingo 10 de mayo, se conoció una triste noticia en el entorno ‘blaugrana’: falleció el padre de Hansi Flick, según informó el periodista Fabrizio Romano.

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Hansi Flick’s father has passed away today. Thoughts are with Hansi and with the family.



Rest in peace. 🕊️ pic.twitter.com/ESl6R8TkLA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Barcelona confirmó el fallecimiento del padre de Hansi Flick

Posteriormente, Barcelona hizo oficial la información a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de condolencias por el fallecimiento. La noticia generó gran impacto en el entorno del fútbol, especialmente por producirse a solo horas del encuentro entre Barcelona y Real Madrid.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos enviar nuestro más sentido pésame a Hansi Flick tras el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y nuestros pensamientos están con usted y su familia en estos momentos difíciles”, escribió la institución en sus redes sociales.

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El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

¿Qué enfermedad tenía el padre de Hansi Flick?

Por ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la enfermedad que habría enfrentado. Sin embargo, cabe recordar que en el pasado el entrenador ya había dedicado emotivas palabras a su padre, reflejando el fuerte vínculo entre ambos.

De acuerdo con lo que en su momento señaló Hansi Flick, muchas de sus cualidades como entrenador se formaron desde su niñez, marcadas por el ejemplo y la influencia de su padre, a quien atribuye parte de su estilo de liderazgo.

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“Estoy muy agradecido con mi padre por todo lo que hizo posible por mí, y sé lo que quería decir con ello. Pero no siempre fue fácil en aquel entonces”, estas fueron las declaraciones de Flick en diálogo con el medio ‘Sport’.

DATOS CLAVES

El padre de Hansi Flick falleció hoy, domingo 10 de mayo, según confirmó el Barcelona.

Fabrizio Romano informó el deceso horas antes del partido entre Real Madrid y Barcelona.

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