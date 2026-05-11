Héctor Cúper llega a Universitario con una manera de jugar establecida. Conoce cómo planteará los partidos, este histórico técnico argentino.

Héctor Cúper tiene un acuerdo de palabra con Universitario de Deportes por un año y medio. Se espera que el estratega argentino llegue a Lima entre martes o miércoles para firmar su contrato oficial.

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El periodista Gustavo Peralta informó en Al Límite que Cúper no llegará a imponer cambios drásticos de inmediato. Su prioridad inicial será acoplarse a la estructura actual del equipo merengue.

Adaptación táctica y el sistema 3-5-2

En sus primeros partidos, el técnico mantendrá el sistema 3-5-2 que ha caracterizado a la “U” recientemente. Esta decisión busca dar estabilidad al plantel mientras Cúper evalúa el rendimiento de cada futbolista.

El nuevo entrenador utilizará lo que resta del Torneo Apertura como una etapa de diagnóstico profundo. Durante este periodo, analizará si las piezas actuales encajan en su visión futbolística a largo plazo.

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El plan estratégico para el Torneo Clausura

De cara al inicio del Torneo Clausura, Cúper determinará si es necesario implantar cambios tácticos sustanciales. Su metodología se basa en el orden defensivo y la disciplina, sellos que ha mostrado en clubes europeos.

El debut oficial del argentino se proyecta para este viernes 15 de mayo contra Atlético Grau en Piura. Este encuentro marcará el inicio de su observación directa antes de enfrentar retos internacionales en la Copa Libertadores.

Hector Cuper como entrenador de Siria contra Japón. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

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