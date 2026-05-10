Bryan Reyna estaría tomando malas decisiones, fuera de las canchas. Mientras su nuevo club, Universitario, no levanta cabeza en lo deportivo.

El ambiente en Universitario de Deportes ha estallado tras las recientes declaraciones de Paolo Vela, periodista de Jax Latin Media. El comunicador no se guardó nada al denunciar una presunta falta de disciplina del extremo merengue en un momento crítico para el club.

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Vela fue tajante al señalar la situación del jugador: “La U en crisis deportiva, con seguidilla de partidos y Bryan Reyna saliendo a juerguear a dos días de un encuentro”. Esta afirmación ha generado un terremoto en las redes sociales y en la interna del equipo de Ate.

Bryan Reyna salió de noche antes de jugar ante Sport Boys. (Foto: X).

Un rendimiento de Bryan Reyna bajo la lupa

La crítica del periodista de Jax Latin Media también se extendió al desempeño futbolístico del atacante, el cual considera muy por debajo de las expectativas. “Además que su nivel es discreto, eso es inaceptable”, sentenció Vela sobre el presente del “Picante” en el conjunto crema.

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Estas palabras llegan justo después de que Universitario sufriera un duro revés al perder contra Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. La acumulación de partidos parece no ser excusa para un comportamiento que Vela califica de inadmisible para un profesional.

Entre la Libertadores y el duelo ante Sport Boys

El momento de la supuesta indisciplina es especialmente delicado, ocurriendo entre el tropiezo internacional y el próximo choque ante Sport Boys en el Callao. La presión sobre el comando técnico aumenta, pues la hinchada exige resultados inmediatos en la Liga 1.

De confirmarse estos hechos, el club enfrentaría un dilema ético y deportivo antes de visitar el puerto. La gestión de este escándalo determinará si el equipo logra enfocarse en lo futbolístico o si la crisis interna termina por desbordar la temporada actual.

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