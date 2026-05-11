¿Chemo del Solar volverá a Universitario como gerente deportivo? Esto es lo que se sabe

¿Vuelve a casa? ‘Chemo’ del Solar ya suena para asumir la gerencia deportiva de la institución 'merengue'.

Universitario vive una etapa de cambios en su área deportiva. Luego de las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco tras no alcanzar el objetivo en el Torneo Apertura, el club ‘crema’ optó por renovar su estructura.

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Mientras ya se hizo oficial la llegada de Héctor Cúper para asumir como entrenador, también crecen las versiones sobre quién ocupará la gerencia deportiva.

¿Chemo del Solar será gerente deportivo de Universitario?

En redes sociales tomó fuerza la versión de que ‘Chemo’ del Solar habría sido clave para que Universitario estableciera contacto con Héctor Cúper. A partir de ello, surgieron especulaciones sobre una posible llegada suya como nuevo gerente deportivo del club de Ate.

Luego de ello, en ‘Hablemos de MAX’ señalaron que, aunque no existe información oficial sobre una negociación entre Del Solar y la ‘U’, se trata de una persona muy identificada con la institución en mención.

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“He visto los rumores ahí, no tengo información de qué están hablando, de que él quiera o la U no quiera, pero yo creo que es un candidato natural. Creo, cuando me dicen el nombre de ‘Chemo’ creo que es un candidato natural”, señaló el periodista Gustavo Peralta.

Las opciones que tiene Universitario

Finalmente, el mencionado comunicador señaló que a Franco Velazco le han presentado varios nombres importantes para ocupar la gerencia deportiva de Universitario. “Tres específicamente”, expresó.

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DATOS CLAVES

Héctor Cúper fue oficializado como el nuevo entrenador de Universitario tras la salida de Rabanal.

El periodista Gustavo Peralta señaló a ‘Chemo’ del Solar como un candidato natural para gerente.

El administrador Franco Velazco cuenta con tres opciones específicas para ocupar el cargo de gerencia deportiva.