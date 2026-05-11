Sin Alex Valera, la alineación de Universitario para enfrentar a Sport Boys por Liga 1

Universitario se medirá ante Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Apertura. En la previa de este encuentro en el estadio Miguel Grau del Callao, revisamos los posibles onces que prepararían Jorge Araujo y Carlos Desio para este importante compromiso.
Por su parte, los ‘cremas’ intentarán reencontrarse con la victoria luego de la derrota sufrida ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Por ello, el DT nacional apostará por sus mejores elementos para este cotejo, aunque el equipo ya no pelea por el primer título del año en la Liga 1. Eso sí, no podrá contar con Alex Valera, quien quedó fuera por una distensión muscular.
En tanto, el elenco ‘rosado’ llega con la presión de conseguir un triunfo ante su gente debido al irregular presente que atraviesa en el campeonato. Actualmente suma 12 puntos y volvió a ubicarse en zona de descenso.
Posibles alineaciones de Universitario y Sport Boys
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Lisandro Alzugaray.
- Sport Boys: Diego Melián; Matías Llontop, Nilson Loyola, Hansell Riojas, Carlos Zambrano, Emilio Saba; Nicolás Da Campo, Oslimg Mora, Miguel Trauco; Luis Urruti y Luciano Nequecaur.
¿Por qué Jorge Araujo no convocó a Alex Valera para el duelo entre Universitario y Sport Boys?
¿A qué hora juega y dónde ver Universitario vs Sport Boys?
El duelo entre ‘merengues’ y ‘chalacos’ por la jornada 14 del Torneo Apertura se disputará hoy, lunes 11 de mayo, desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Miguel Grau del Callao.
Para seguir este encuentro en vivo y en directo, se puede acceder a la transmisión mediante L1 Max (Plan Full o Móvil), además de plataformas como Movistar TV App y DGO.
DATOS CLAVES
- Universitario y Sport Boys juegan hoy, 11 de mayo, a las 20:30 horas en el Callao.
- El delantero Alex Valera es baja en el equipo crema debido a una distensión muscular.
- El partido será transmitido en vivo por la señal de L1 Max, DGO y Movistar.