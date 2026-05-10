Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga 1

Alianza Lima sigue como líder del Torneo Apertura, así quedó la tabla tras el Cusco 1-1 Los Chankas

La tabla de posiciones se mueve en la fecha 14 del Torneo Apertura tras el partidazo entre Cusco FC vs Los Chankas.

Cusco FC vs Los Chankas.
© Liga 1Cusco FC vs Los Chankas.

La fecha número 14 del Torneo Apertura ha dejado grandes enfrentamientos que ha hecho que la tabla se mueva. Tanto en la parte alta, como en la parte baja se va definiendo este primer certamen del año.

En este caso, uno de los juegos más importantes en la parte baja fue el UTC 1-2 FC Cajamarca. El cuadro de Hernán Barcos por fin salió del último lugar y están buscando la salvación de este certamen.

Por otro lado, Atlético Grau se sigue hundiendo, mientras que Cienciano está en lo más alto. Los cusqueños vuelven a pelear un torneo después de muchos años. En el Clásico de la fecha, Alianza Lima empató 1-1 ante Sporting Cristal en un partido que tuvo de todo, incluyendo golazos.

Por su lado, Los Chankas perdieron el camino y esta vez empataron fuera de casa ante Cusco FC 1-1. Esto los va dejando lejos de lo que se esperaba de ellos, pero con chances todavía en las últimas jornadas de despertar por el Apertura.

Así va la tabla del Torneo Apertura en la fecha 14

#ClubPJPGPEPPDIFPTS
1Alianza Lima141031+1833
2Cienciano14923+630
3Los Chankas14923+1229
4Universitario13733+924
5Melgar14635+421
6Cusco FC14635-421
7Comerciantes Unidos14554+120
8Alianza Atlético13454+317
9ADT14455+117
10Moquegua14427-517
11Sporting Cristal14446016
12UTC14446-316
13Deportivo Garcilaso13445-316
14Sport Huancayo14437-615
15Juan Pablo II14437-1315
16Sport Boys13337-612
17Cajamarca FC14338-712
18Atlético Grau14248-710

Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura

Ver también

Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026: fecha, horario y canales de transmisión

Así se vienen desempeñando los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura, la cual todavía no cierra.

Partidos jugados:

  • UTC 1-2 FC Cajamarca
  • CD Moquegua 2-2 ADT
  • Atlético Grau 1-2 Cienciano
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal
  • Sport Huancayo 2-1 Juan Pablo II College
  • Comerciantes Unidos 1-1 Melgar
  • Cusco 1-1 Los Chankas

Lunes 11 de mayo:

  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | 13:00 horas
  • Sport Boys vs Universitario | 20:30 horas

Datos Claves

  • El FC Cajamarca, dirigido por Hernán Barcos, venció 1-2 a UTC y salió del último lugar.
  • El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal finalizó en empate 1-1.
  • Universitario enfrentará a Sport Boys este lunes 11 de mayo a las 20:30 horas.
Bruno Castro
Bruno Castro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones