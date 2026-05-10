Alianza Lima sigue como líder del Torneo Apertura, así quedó la tabla tras el Cusco 1-1 Los Chankas

La fecha número 14 del Torneo Apertura ha dejado grandes enfrentamientos que ha hecho que la tabla se mueva. Tanto en la parte alta, como en la parte baja se va definiendo este primer certamen del año.
En este caso, uno de los juegos más importantes en la parte baja fue el UTC 1-2 FC Cajamarca. El cuadro de Hernán Barcos por fin salió del último lugar y están buscando la salvación de este certamen.
Por otro lado, Atlético Grau se sigue hundiendo, mientras que Cienciano está en lo más alto. Los cusqueños vuelven a pelear un torneo después de muchos años. En el Clásico de la fecha, Alianza Lima empató 1-1 ante Sporting Cristal en un partido que tuvo de todo, incluyendo golazos.
Por su lado, Los Chankas perdieron el camino y esta vez empataron fuera de casa ante Cusco FC 1-1. Esto los va dejando lejos de lo que se esperaba de ellos, pero con chances todavía en las últimas jornadas de despertar por el Apertura.
Así va la tabla del Torneo Apertura en la fecha 14
|#
|Club
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|PTS
|1
|Alianza Lima
|14
|10
|3
|1
|+18
|33
|2
|Cienciano
|14
|9
|2
|3
|+6
|30
|3
|Los Chankas
|14
|9
|2
|3
|+12
|29
|4
|Universitario
|13
|7
|3
|3
|+9
|24
|5
|Melgar
|14
|6
|3
|5
|+4
|21
|6
|Cusco FC
|14
|6
|3
|5
|-4
|21
|7
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|5
|4
|+1
|20
|8
|Alianza Atlético
|13
|4
|5
|4
|+3
|17
|9
|ADT
|14
|4
|5
|5
|+1
|17
|10
|Moquegua
|14
|4
|2
|7
|-5
|17
|11
|Sporting Cristal
|14
|4
|4
|6
|0
|16
|12
|UTC
|14
|4
|4
|6
|-3
|16
|13
|Deportivo Garcilaso
|13
|4
|4
|5
|-3
|16
|14
|Sport Huancayo
|14
|4
|3
|7
|-6
|15
|15
|Juan Pablo II
|14
|4
|3
|7
|-13
|15
|16
|Sport Boys
|13
|3
|3
|7
|-6
|12
|17
|Cajamarca FC
|14
|3
|3
|8
|-7
|12
|18
|Atlético Grau
|14
|2
|4
|8
|-7
|10
Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura
Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026: fecha, horario y canales de transmisión
Así se vienen desempeñando los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura, la cual todavía no cierra.
Partidos jugados:
- UTC 1-2 FC Cajamarca
- CD Moquegua 2-2 ADT
- Atlético Grau 1-2 Cienciano
- Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal
- Sport Huancayo 2-1 Juan Pablo II College
- Comerciantes Unidos 1-1 Melgar
- Cusco 1-1 Los Chankas
Lunes 11 de mayo:
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | 13:00 horas
- Sport Boys vs Universitario | 20:30 horas
Datos Claves
- El FC Cajamarca, dirigido por Hernán Barcos, venció 1-2 a UTC y salió del último lugar.
- El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal finalizó en empate 1-1.
- Universitario enfrentará a Sport Boys este lunes 11 de mayo a las 20:30 horas.