Alianza Lima sigue como líder del Torneo Apertura, así quedó la tabla tras el Cusco 1-1 Los Chankas

La tabla de posiciones se mueve en la fecha 14 del Torneo Apertura tras el partidazo entre Cusco FC vs Los Chankas.

La fecha número 14 del Torneo Apertura ha dejado grandes enfrentamientos que ha hecho que la tabla se mueva. Tanto en la parte alta, como en la parte baja se va definiendo este primer certamen del año.

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En este caso, uno de los juegos más importantes en la parte baja fue el UTC 1-2 FC Cajamarca. El cuadro de Hernán Barcos por fin salió del último lugar y están buscando la salvación de este certamen.

Por otro lado, Atlético Grau se sigue hundiendo, mientras que Cienciano está en lo más alto. Los cusqueños vuelven a pelear un torneo después de muchos años. En el Clásico de la fecha, Alianza Lima empató 1-1 ante Sporting Cristal en un partido que tuvo de todo, incluyendo golazos.

Por su lado, Los Chankas perdieron el camino y esta vez empataron fuera de casa ante Cusco FC 1-1. Esto los va dejando lejos de lo que se esperaba de ellos, pero con chances todavía en las últimas jornadas de despertar por el Apertura.

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Así va la tabla del Torneo Apertura en la fecha 14

# Club PJ PG PE PP DIF PTS 1 Alianza Lima 14 10 3 1 +18 33 2 Cienciano 14 9 2 3 +6 30 3 Los Chankas 14 9 2 3 +12 29 4 Universitario 13 7 3 3 +9 24 5 Melgar 14 6 3 5 +4 21 6 Cusco FC 14 6 3 5 -4 21 7 Comerciantes Unidos 14 5 5 4 +1 20 8 Alianza Atlético 13 4 5 4 +3 17 9 ADT 14 4 5 5 +1 17 10 Moquegua 14 4 2 7 -5 17 11 Sporting Cristal 14 4 4 6 0 16 12 UTC 14 4 4 6 -3 16 13 Deportivo Garcilaso 13 4 4 5 -3 16 14 Sport Huancayo 14 4 3 7 -6 15 15 Juan Pablo II 14 4 3 7 -13 15 16 Sport Boys 13 3 3 7 -6 12 17 Cajamarca FC 14 3 3 8 -7 12 18 Atlético Grau 14 2 4 8 -7 10

Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura

Así se vienen desempeñando los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura, la cual todavía no cierra.

Partidos jugados:

UTC 1-2 FC Cajamarca

CD Moquegua 2-2 ADT

Atlético Grau 1-2 Cienciano

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal

Sport Huancayo 2-1 Juan Pablo II College

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Cusco 1-1 Los Chankas

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Lunes 11 de mayo:

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | 13:00 horas

Sport Boys vs Universitario | 20:30 horas

Datos Claves