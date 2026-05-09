Gianluca Lapadula no renovará con Spezia tras el descenso a la Tercera de Italia y ahora escuchará ofertas de clubes incluso peruanos.

Gianluca Lapadula atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera luego de perder la categoría con Spezia Calcio y consumar un doloroso descenso a la tercera división del fútbol italiano.

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El atacante de la Selección de Perú termina contrato en junio de 2026 y, según el panorama actual, su intención sería no renovar con Spezia Calcio para buscar nuevos retos que le permitan mantenerse competitivo.

Dentro de las opciones más realistas para Gianluca Lapadula aparecen clubes de la Serie B que podrían apostar por su experiencia como Modena FC, Empoli FC o SSC Bari.

Además, también aparecen equipos históricos del ascenso italiano que podrían tentar al delantero peruano como Benevento Calcio, Ascoli Calcio y LR Vicenza.

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Gianluca Lapadula festejando un gol con Spezia. (Foto: Spezia Prensa)

Gianluca Lapadula con opciones en la Liga 1

Sin embargo, en Perú también podría abrirse una opción inesperada, ya que varios grandes de la Liga 1 de Perú necesitan reforzar su ataque y tendrían argumentos para intentar convencerlo.

Universitario busca reemplazo ante la salida de Sekou Gassama, Alianza Lima todavía no encuentra regularidad con Federico Girotti, mientras que Sporting Cristal sigue cuestionando el nivel de Felipe Vizeu.

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Gianluca Lapadula escucharía ofertas de clubes de la Liga 1 como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. (Foto: Spezia Prensa)

¿Hasta cuándo Gianluca Lapadula tiene contrato con Spezia?

Gianluca Lapadula tiene contrato con Spezia hasta junio del 2026.

¿Cuánto vale actualmente Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula vale actualmente 600 mil euros a sus 36 años, según el último reporte de Transfermarkt.

Datos claves

Gianluca Lapadula descendió a la tercera división de Italia tras perder la categoría con Spezia.

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Su contrato con Spezia Calcio finaliza en junio de 2026 y no planea renovar.