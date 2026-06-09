Cusco cambió de entrenador para el Torneo Clausura 2026 y el técnico Javier Rabanal ya apuntó contra Universitario.

Javier Rabanal ya fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Cusco FC y rápidamente comenzó a planificar lo que será su participación en el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, más allá de los objetivos deportivos, hay un partido que ya genera enorme expectativa entre los hinchas.

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Luego de su salida de Universitario de Deportes, el estratega español tendrá la oportunidad de reencontrarse con su exequipo mucho antes de lo esperado. El duelo aparece como uno de los más atractivos de las primeras jornadas del campeonato.

La llegada de Javier Rabanal a Cusco FC representa también un cambio importante en la propuesta futbolística del cuadro imperial, que busca convertirse en protagonista durante el segundo semestre de la temporada y pelear puestos de clasificación internacional.

Por ello, el enfrentamiento ante Universitario tendrá un ingrediente especial. No solo será un partido entre dos equipos con aspiraciones importantes, sino también el regreso de un técnico que conoce perfectamente el funcionamiento interno del plantel crema.

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La revancha de Javier Rabanal ya tiene fecha

Según la programación preliminar del Torneo Clausura 2026, Cusco FC visitará a Universitario en la segunda jornada del campeonato en el estadio Monumental. El encuentro se perfila para disputarse el sábado 25 de julio a las 8:00 p.m., aunque todavía resta la confirmación oficial de la Liga 1.

De esta manera, Javier Rabanal tendrá una oportunidad inmejorable para reencontrarse con el club que dirigió durante la primera parte de la temporada. El técnico español buscará conseguir una victoria que tendría un significado especial tras su salida de Ate, en lo que muchos ya consideran una auténtica revancha deportiva dentro del fútbol peruano.

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Javier Rabanal festejando el triunfo de Universitario ante Alianza en el clásico peruano del Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Javier Rabanal?

Javier Rabanal es un técnico español, tiene 47 años y actualmente dirige a Cusco FC de la Liga 1 de Perú.

Los números de Javier Rabanal en Universitario

Javier Rabanal en total dirigió 12 partidos a Universitario entre Copa Libertadores y el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. En ese recuento, las estadísticas indican que ganó 5 partidos, empató 4 y perdió 3 con un saldo de 13 goles a favor y 11 en contra.

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Datos claves

Javier Rabanal fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Cusco FC.

El entrenador español dirigirá al cuadro imperial durante el Torneo Clausura 2026.

Cusco FC visitará a Universitario de Deportes el próximo sábado 25 de julio.