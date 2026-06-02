Javier Rabanal podría estar regresando pronto a Liga 1. Después de su paso nefasto como entrenador de Universitario. Para enfrentarse rápido.

El Torneo Clausura 2026 calienta motores con una bomba que remece el mercado de pases del fútbol peruano. Cusco FC ha puesto la puntería en Javier Rabanal, buscando concretar el regreso inmediato del estratega español a los banquillos de la Liga 1.

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La directiva dorada ya inició acercamientos formales con el entorno del director técnico. El exentrenador crema se ha transformado en el candidato principal para asumir las riendas del cuadro imperial y armar su proyecto deportivo para la segunda mitad del año.

Esta información fue revelada en exclusiva por el periodista de L1 MAX, Kevin Pacheco, a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

Una revancha especial para Javier Rabanal

El paso de Javier Rabanal por el cuadro crema dejó una herida abierta en la exigente hinchada de Ate. El entrenador europeo fue severamente cuestionado debido a su inexperiencia en plazas complejas y a un estilo de juego asociativo que terminó costándole a la “U” la obtención del Torneo Apertura.

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De concretarse su firma por la escuadra cusqueña, el destino le otorgará una oportunidad de redención sumamente rápida ante sus antiguos dirigidos. Los tiempos del campeonato local acelerarían un reencuentro que promete sacar chispas en la Liga 1.

¿Cuándo jugarán Cusco FC vs. Universitario en el Clausura?

De acuerdo con el fixture oficial de la Liga 1, el duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC se disputará en la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Tomando en cuenta que el certamen iniciará a mediados de julio, este vibrante compromiso se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

Javier Rabanal podría trabajar en Cusco FC. (Foto: X).

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Esto significa que, si el técnico español estampa su firma con el conjunto dorado, regresará al coloso de Ate apenas un par de semanas después de haber puesto en marcha el segundo torneo del año. Sin duda, este panorama añade una enorme dosis de morbo a una campaña que ingresa a su etapa más decisiva.

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