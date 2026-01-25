La rotunda decisión del DT de Universidad de Chile tras reconocer que Universitario lo superó

Universitario de Deportes dejó una gran exhibición en la Noche Crema. Le ganó 3-0 a Universidad de Chile con los goles de Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José ‘Tunche’ Rivera. La actuación del conjunto azul chileno no fue buena y eso lo evidenció su propio entrenador Francisco Meneghini.

El Estadio Monumental de Lima se vistió de fiesta para ver el último partido de Universitario antes del arranque oficial de la temporada 2026. Tuvo una buena actuación y lo evidenció en el resultado ante un rival, que dejó una imagen preocupante.

“Ellos están en un ritmo muy alto, son el tricampeón y hoy presentaron la base de ese equipo. Creo que empezaron muy bien con el apoyo de la gente y, promediando el primer tiempo, nos empezamos a acomodar y a acumular secuencias más largas de pases. El segundo tiempo fue parecido: tuvimos un momento de control, pero ellos cada vez que atacaban eran muy punzantes”, definió Meneghini sobre el partido en rueda de prensa.

Universitario superó a Universidad de Chile (X @udechile).

Francisco Meneghini reconoció superioridad de Universitario

Durante la charla posterior a la Noche Crema, el entrenador de Universidad de Chile destacó que su equipo está enfocado en el certamen nacional, su máximo objetivo del 2026. Reconoció que Universitario fue superior, pero no le preocupa la actuación del equipo.

“Estamos enfocados en el Campeonato Nacional, que será nuestro foco en esta temporada. El resultado no es el que esperábamos, ante un rival que jugaba de local con su gente. Nos superaron, pero eso no me quita confianza. He visto trabajar al equipo en los entrenamientos, entiendo la preocupación que puede generar el partido de hoy, pero no modifica la confianza”, insistió el DT argentino.

“Vamos a llegar bien. Entiendo la reacción de la gente porque es un equipo grande, pero vamos a llegar bien porque veo cómo estamos trabajando“, agregó respecto a su equipo. Evidentemente, busca desdramatizar lo ocurrido en la Noche Crema.

La decisión de Francisco Meneghini con el plantel de Universidad de Chile

Durante la rueda de prensa, a Francisco Meneghini le consultaron sobre la chance de sumar algún refuerzo más. Pese a la derrota ante Universitario, lo cierto es que el director técnico está conforme con el plantel de Universidad de Chile.

“El mercado está abierto hasta que el mercado está abierto. Un partido amistoso no va a cambiar mi opinión del plantel, fue un partido especial contra un rival que venía con mucho ritmo y con otro contexto que enfrentaremos en Chile. Con lo que pasó hoy, no me cambia el análisis“, sentenció.

Así, la decisión tras la Noche Crema es la de no sumar más refuerzos, más allá de que el mercado está abierto. Meneghini se conforma con el plantel actual, aunque deberá mejorar el rendimiento si es que quiere pelear por los objetivos del año.

