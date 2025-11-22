¿Cuándo vuelve a jugar Universitario tras terminar el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú?

Universitario de Deportes se despide de un gran 2025 que muchos hinchas recordarán por años. El haber logrado un Tricampeonato es algo que no se da todos los días, por lo que va a ser una campaña para recordar. Pero lastimosamente ha llegado a su final y ahora los ‘cremas’ tienen que enfocarse en lo que se les viene que será la búsqueda del Tetracampeonato.

Tras el enfrentamiento contra el conjunto de Los Chankas, la temporada ha llegado a su final para ambos elencos. Se les viene un merecido descanso a los ‘cremas’, que seguramente buscarán regresar recargados para seguir ganando trofeos. Pero en todo este tiempo la gran pregunta que se hace el hincha es…

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

No hay una fecha específica para la vuelta a la cancha de Universitario de Deportes. Por el momento, no se ha dado a conocer ningún posible encuentro amistoso para el 2026. Lo que si es algo claro, que el primer juego que tendrán después de este encuentro será en el año 2026, en diciembre volverán a los entrenamientos, pero con un trabajo más físico para volver a estar en nivel.

Una de las fechas tentativas para que vuelvan a las canchas es el 24 de enero, en lo que sería su presentación la ‘Noche Crema’. Pero esto no está 100% confirmado debido a que ese día también Alianza Lima tiene pactado jugar con el Inter Miami. Esto deja en duda si ambos eventos deportivos se podrán realizar al mismo tiempo en la ciudad o en este caso, alguno va a tener que hacer una modificación en su gran presentación.

Esa es la única fecha que se tiene medio confirmada, pero no sería su primer partido. Por lo general, Universitario juega otros encuentros amistosos antes de su gran presentación, así que seguramente podría tener alguna gira por un país sudamericano o incluso ir a Estados Unidos, anteriormente ya ha tenido varios partidos en este país.

¿Decisiones que tomar en Universitario?

Así como todavía no se ha definido lo que será la pretemporada, tampoco se ha definido al entrenador que estará el próximo año. Si bien, Jorge Fossati tiene contrato vigente para mantenerse en el club, la realidad es que no hay nada fijo con su continuidad. Esto tendrá que hablarse después de finalizado el torneo nacional.

Faltaría la conversación entre el uruguayo y Franco Velasco, nuevo administrador de Universitario. Que por las declaraciones vertidas por el ‘Nono’, no tiene un gran acercamiento con el DT, esto a pesar que lo conoce a la perfección.

Datos Claves

Universitario de Deportes culminó su temporada 2025 tras el partido contra Los Chankas.

Jorge Fossati tiene contrato, pero su continuidad como DT se definirá después del torneo.

La presentación “Noche Crema” podría ser el 24 de enero, fecha tentativa.

