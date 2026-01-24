Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Sobre Riveros y Di Benedetto, la radical decisión que tomó Universitario si no aprueban la nacionalización

Williams Riveros y Matías Di Benedetto pronto rendirán por segunda vez el examen de nacionalización y la 'U' tiene un plan si es que fallan.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario.
© Producción Bolavip.Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario.

Universitario tomó una postura firme y definitiva sobre el futuro de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, en medio de la expectativa por su proceso de nacionalización, un tema que generó múltiples versiones en las últimas horas.

Publicidad

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, es falso que los contratos de ambos defensores estén condicionados a obtener la ciudadanía peruana, como se venía especulando en redes sociales y programas deportivos.

“No es cierto que los contratos de Riveros y Di Benedetto con Universitario solo tienen validez si logran ser peruanos. El club crema tiene un proyecto muy claro con ellos”, explicó el comunicador, despejando cualquier duda sobre una posible salida si no aprueban.

Además, se confirmó que tanto Riveros como Di Benedetto rendirán su segundo examen de nacionalización la próxima semana el viernes 30 de enero, paso clave para definir su estatus administrativo dentro del plantel para la temporada 2026.

Publicidad
Imagen
Williams Riveros cuando cumplió 100 partidos con Universitario. (Foto: Universitario)

Nacionalización de Riveros y Di Benedetto

Desde la interna de Universitario señalan que ambos son piezas fundamentales en el proyecto deportivo, más allá del resultado de este trámite, y que el comando técnico del técnico Javier Rabanal los considera parte estructural del equipo.

Urgente: FPF lanza fuerte advertencia a Alianza Lima y a Universitario a horas de su presentación

ver también

Urgente: FPF lanza fuerte advertencia a Alianza Lima y a Universitario a horas de su presentación

Con esta aclaración, el club busca frenar rumores y enviar un mensaje de estabilidad, en un momento donde cada detalle cuenta de cara al inicio del Torneo Apertura, donde lo más probable es que ambos defensores se pierdan las tres primeras fechas.

Publicidad
Imagen
Matías Di Benedetto con la camiseta de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario?

El defensor argentino Matías Di Benedetto renovó con Universitario hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Williams Riveros tiene contrato con Universitario?

El defensor paraguayo Williams Riveros renovó con Universitario hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

  • Williams Riveros y Matías Di Benedetto rendirán su segundo examen de nacionalización el 30 de enero.
  • Universitario confirmó que los contratos de ambos defensores no dependen de obtener la ciudadanía peruana.
  • Los futbolistas probablemente se perderán las tres primeras fechas del Torneo Apertura 2026.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
FPF lanza advertencia a Alianza y a Universitario
Liga 1

FPF lanza advertencia a Alianza y a Universitario

El primer mensaje de Universitario tras el escándalo por la denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco
Liga 1

El primer mensaje de Universitario tras el escándalo por la denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

La respuesta del hincha de la 'U' tras ver a Gassama practicando
Universitario

La respuesta del hincha de la 'U' tras ver a Gassama practicando

Alianza Lima recibió la peor noticia posible sobre la venta de Kevin Serna a Boca Juniors
Alianza Lima

Alianza Lima recibió la peor noticia posible sobre la venta de Kevin Serna a Boca Juniors

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo