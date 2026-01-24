Universitario tomó una postura firme y definitiva sobre el futuro de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, en medio de la expectativa por su proceso de nacionalización, un tema que generó múltiples versiones en las últimas horas.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, es falso que los contratos de ambos defensores estén condicionados a obtener la ciudadanía peruana, como se venía especulando en redes sociales y programas deportivos.

“No es cierto que los contratos de Riveros y Di Benedetto con Universitario solo tienen validez si logran ser peruanos. El club crema tiene un proyecto muy claro con ellos”, explicó el comunicador, despejando cualquier duda sobre una posible salida si no aprueban.

Además, se confirmó que tanto Riveros como Di Benedetto rendirán su segundo examen de nacionalización la próxima semana el viernes 30 de enero, paso clave para definir su estatus administrativo dentro del plantel para la temporada 2026.

Nacionalización de Riveros y Di Benedetto

Desde la interna de Universitario señalan que ambos son piezas fundamentales en el proyecto deportivo, más allá del resultado de este trámite, y que el comando técnico del técnico Javier Rabanal los considera parte estructural del equipo.

Con esta aclaración, el club busca frenar rumores y enviar un mensaje de estabilidad, en un momento donde cada detalle cuenta de cara al inicio del Torneo Apertura, donde lo más probable es que ambos defensores se pierdan las tres primeras fechas.

¿Hasta cuándo Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario?

El defensor argentino Matías Di Benedetto renovó con Universitario hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Williams Riveros tiene contrato con Universitario?

El defensor paraguayo Williams Riveros renovó con Universitario hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Williams Riveros y Matías Di Benedetto rendirán su segundo examen de nacionalización el 30 de enero.

Universitario confirmó que los contratos de ambos defensores no dependen de obtener la ciudadanía peruana.

Los futbolistas probablemente se perderán las tres primeras fechas del Torneo Apertura 2026.

