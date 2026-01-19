Universitario explica al detalle la contratación inesperada de Lisandro Alzugaray: “Muy buena…”

Antonio García Pye, Asesor de la Gerencia Deportiva en Universitario de Deportes, rompió el silencio sobre la incorporación de Lisandro Alzugaray. El directivo crema destacó que el club mantiene las expectativas al máximo debido al gran presente futbolístico que atraviesa el atacante argentino.

Universitario espera esto de Lisandro Alzugaray

El directivo fue claro al señalar que el fichaje no fue una decisión apresurada, sino el resultado de un análisis exhaustivo por parte del área deportiva. “Tenemos mucha expectativa de todos realmente porque se han analizado bien”, afirmó García Pye para transmitir tranquilidad a la hinchada merengue ante Jax Latin Media.

Uno de los factores determinantes para concretar su llegada fue la polivalencia y experiencia del jugador en contextos geográficos complicados. La gerencia busca futbolistas que no necesiten un proceso de adaptación prolongado para rendir de inmediato en el torneo local.

García Pye resaltó un detalle técnico que inclina la balanza a favor del refuerzo: su capacidad para jugar en ciudades de altura. Al haber militado en clubes con estas condiciones, Alzugaray se perfila como una pieza clave para las visitas más difíciles de la Liga 1.

Lisandro Alzugaray cuando pertenecía al LDU de Quito . (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

“Su experiencia, además ha estado jugando en altura, ese es un pequeño factor que nos puede ayudar”, explicó el directivo. Este atributo es vital para Universitario, que busca asegurar puntos críticos fuera de Lima para pelear el campeonato nacional.

Por estas razones, el club pidió paciencia a los aficionados mientras el jugador se integra totalmente a los trabajos del primer equipo. La confianza en la actualidad de Alzugaray es total, y se espera que su debut oficial confirme las buenas sensaciones que dejó su contratación.

¿Cómo juega Lisandro Alzugaray?

Es un extremo o mediapunta zurdo que destaca por su potente remate de larga distancia y su habilidad en la ejecución de tiros libres. Su experiencia en la Liga Pro de Ecuador lo ha habituado a jugar eficazmente a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar.

¿Cuál es el contrato de Lisandro Alzugaray?

Se ha pactado un contrato con el club crema que se extiende por toda la temporada 2026. Este acuerdo contempla la posibilidad de ser prorrogado, lo cual dependerá de si se cumplen los objetivos deportivos y de rendimiento estipulados.

Lisandro Alzugaray en la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 contra Palmeiras. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

DATOS CLAVES