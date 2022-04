Uno de los triunfos más importantes que consiguió la Selección Peruana en las Eliminatorias para Qatar 2022, fue la victoria por 1-0 ante Colombia en Barranquilla, duelo en el que la 'Blanquirroja' careció de oportunidades de gol. Sin embargo, Edison Flores ingresó en la segunda mitad y en la única jugada clara de gol, marcó el tanto que le dio a Perú un triunfo clave para superar en la tabla de posiciones al cuadro 'cafetero'.

"Yo pensaba jugar solo 15, 20 minutos ante Colombia, no todo un tiempo. Desde que entré lo hice muy motivado y la verdad en mi mente solo estaba que tocará una oportunidad, solo una nada más y aprovecharla", dijo el 'Orejas' en una nota con Movistar Deportes.

"Me acuerdo de la jugada del gol, yo estaba cerrando a Cuadrado. Recuperamos el balón y yo me voy nada más. Cuando ya veo que Cueva engancha hacía dentro, me sobreparo y sigo. Se que Yerry Mina me sigue, pero yo ya estaba muy adelante de él y era imposible que me alcanzará. Lo que me ayuda a pegarle fuerte es que acomodo el cuerpo y la pongo en el primer palo", dijo el jugador del DC United sobre su gol anotado ante Colombia.

La Selección Peruana enfrentará el 13 de junio al representante de la AFC (Australia/Emiratos Árabes) en Qatar (Doha). De conseguir la victoria, estará clasificada a la Copa del Mundo, en el que ya lo esperan sus tres rivales. El sorteo del pasado viernes determinó, que el equipo de Ricardo Gareca integre el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez, dos de estos rivales son los que Perú ya había enfrentado en Rusia 2018.