El mediocampista peruano-español, Alessandro Burlamaqui, ha captado la atención de la prensa deportiva tras sus recientes declaraciones sobre el presente de la Liga 1. Con una formación de élite en el fútbol europeo, el volante de Alianza Lima no dudó en referirse a la llegada de Javier Rabanal al banquillo de Universitario de Deportes. Sus palabras, cargadas de respeto profesional, han encendido la previa de lo que será el duelo táctico más esperado del torneo peruano en este 2026.

Burlamaqui sobre el técnico de Universitario

La trayectoria de Burlamaqui es el reflejo de un proceso formativo riguroso en España. Tras forjarse en la cantera del RCD Espanyol y demostrar su calidad en la filial del Valencia CF, el mediocentro tuvo un paso importante por el CF Intercity en la Primera Federación Española. Esta experiencia en el “Viejo Continente” le ha permitido desarrollar un criterio futbolístico agudo, razón por la cual su opinión sobre el nuevo estratega crema ha generado tanto eco entre los aficionados de ambos equipos.

Alessandro Burlamaqui jugador de Alianza Lima. (Foto: X).

Al ser consultado sobre Javier Rabanal, Burlamaqui fue contundente y elogioso, a pesar de la histórica rivalidad entre los clubes que representan. “No lo conozco personalmente, pero sé, por otras personas que son de mi confianza, que lo conocen. Y la verdad es que es un profesor muy bueno”, afirmó el jugador. Estas declaraciones subrayan el prestigio que precede a Rabanal, quien llega a la “U” tras un exitoso paso por el fútbol ecuatoriano, donde dejó una huella metodológica imborrable.

Importante clásico contra Alianza Lima

El respeto mostrado por el jugador blanquiazul no solo se limita a la calidad técnica del entrenador, sino que también revela su ambición competitiva. Burlamaqui expresó sus “ganas de enfrentarme a él”, anticipando que los próximos clásicos serán escenarios de alta intensidad estratégica. Para el volante, la presencia de profesionales con el perfil de Rabanal en el fútbol peruano es un factor que eleva el nivel de la competición nacional, calificando el futuro encuentro como algo “muy bonito”.

Alessandro Burlamaqui en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: X).

La llegada de Javier Rabanal a Universitario de Deportes representa un cambio de paradigma para el club merengue. Conocido por su capacidad para potenciar jóvenes talentos y su orden táctico, el técnico español tiene la misión de mantener a la “U” en la cima tras su exitosa etapa en Independiente del Valle. El reconocimiento de un rival directo como Burlamaqui valida la apuesta de la dirigencia crema por un perfil europeo para liderar su proyecto deportivo esta temporada.

Universitario podría ser bastante peligroso

Este cruce de elogios y expectativas pone el foco sobre la Liga 1 2026, que parece estar recuperando un roce internacional gracias a figuras que han pasado por categorías competitivas de España. Mientras Burlamaqui se consolida como el eje del mediocampo íntimo, el “factor Rabanal” promete revolucionar el estilo de juego en Ate. Sin duda, el próximo clásico no solo será una batalla por los puntos, sino un duelo de pizarras con sello español que nadie querrá perderse.

DATOS CLAVES

Alessandro Burlamaqui, volante de Alianza Lima, destacó la trayectoria del técnico Javier Rabanal.

El entrenador Javier Rabanal llega a Universitario tras dirigir al club Independiente del Valle.

Alessandro Burlamaqui registra formación europea en las canteras del Espanyol, Valencia CF e Intercity.

