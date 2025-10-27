El defensor central argentino Matías Di Benedetto se convirtió en el centro de atención de las celebraciones de Universitario de Deportes, que este fin de semana se alzó con el histórico tricampeonato de la Liga 1. Lejos de los clásicos gritos de gol, el “Tano” optó por un festejo de tono humorístico y con una profunda carga cultural, que rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó la euforia de los hinchas cremas.

Publicidad

Publicidad

Una celebración mundialmente conocida

La particular celebración se inmortalizó en un video publicado por las cuentas oficiales del club, donde se puede ver al futbolista de 32 años asomándose con una sonrisa a una ventana. Con una dicción pausada y un gesto inconfundible, Di Benedetto pronunció la frase: “Hermosa mañana, ¿verdad?”. Este guiño humorístico conectó instantáneamente con el público, superando las fronteras del fútbol al evocar un ícono de la comedia argentina.

Matías Di Benedetto protagonista del empate parcial en Tarma. (Foto: X).

La frase es una referencia directa a una escena de la película de acción y comedia “Exterminators IV: La Matanza Final”, donde el reconocido actor argentino Guillermo Francella la popularizó. Al replicar el momento, Di Benedetto no solo mostró su alegría por el título, sino que también rindió un homenaje indirecto a sus raíces, convirtiendo el festejo en un momento de camaradería y risas que se sumó al júbilo deportivo.

Publicidad

Publicidad

Matías Di Benedetto marcó un golazo

Este no fue el único gran momento para Di Benedetto en el marco del tricampeonato. El defensor fue una pieza clave en la solidez defensiva del equipo durante toda la temporada y, además, se destacó por su reciente gol de cabeza que sentenció el empate crucial ante ADT en Tarma, acercando al equipo a la cima del Clausura. Su rendimiento en la cancha ha sido tan notorio como su carisma fuera de ella.

Tweet placeholder

A nivel institucional, la celebración de Di Benedetto llegó tras una semana cargada de buenas noticias personales. El futbolista confirmó la renovación de su contrato con Universitario y el inicio de los trámites para obtener la nacionalidad peruana, lo que le permitirá liberar un cupo de extranjero en el plantel. Estas decisiones refuerzan su compromiso con el club y con el país.

Publicidad

Publicidad

Universitario celebra su tricampeonato

El festejo “a lo Francella” de Matías Di Benedetto cierra una etapa brillante para el jugador y para Universitario. El video se ha convertido en un símbolo de la alegría del tricampeonato, demostrando que, en el fútbol, las celebraciones más auténticas y originales son a menudo las que terminan quedando en la memoria colectiva. El “Tano” ha asegurado su lugar no solo como un gran defensor, sino también como una figura icónica de esta histórica campaña.