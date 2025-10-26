Matías Di Benedetto puso el empate en Tarma con tremendo cabezazo

Ante la falta de oportunidades de los delanteros de Universitario de Deportes, Matías Di Benedetto logró hacerse presente en el marcador. El defensor puso su granito de arena para empatar el duelo ante ADT, un rival que se convirtió en un gran dolor de cabeza para el elenco limeño.

Como ocurrió en el primer tiempo, esta vez a favor de la ‘U’ se daría el gol mediante un balón detenido. En este caso por un tiro de esquina en la misma zona en la que los tarmeños llegaron a poner el 1-0. Un error defensivo en este caso terminaría beneficiando a los ‘cremas’.

En este caso Andy Polo es el que termina cobrando la jugada y manda el balón al primer palo. Alex Valera gana en las alturas, pivoteando el balón hacia atrás lo que deja solo a Matías Di Benedetto que en este caso no tenía ninguna marca. Así que el argentino en una especie de palomita consigue poner el 1-1 en el marcador.

Así fue el gol de Matías Di Benedetto:

Matías Di Benedetto entre los más criticados del 2025

Si hay un jugador que tiene muchos anticuerpos en la hinchada ese es Matías Di Benedetto. El central no termina de gustar entre los fanáticos de Ate, esto debido a que su nivel no siempre es el mejor. Sufre mucho para mantener la calma y en varios partidos ha tenido la suerte de no irse expulsado. Lo que ha hecho que no lo terminen de ver como una buena opción para la próxima temporada.

A pesar de esto el elenco ‘crema’ ya está pensando en poder mantenerlo en el plantel, solo que esta vez lo tienen contemplado como peruano. Se está trabajando en su nacionalización, para que deje de ocupar una plaza de extranjero y así puedan contar con más jugadores foráneos en el equipo la campaña 2026.

