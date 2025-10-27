Aldo Corzo y Jorge Fossati luego de conseguir el tricampeonato en Universitario tuvieron este intercambio de palabras

Universitario de Deportes ha alcanzado la gloria al coronarse tricampeón del fútbol peruano en 2023, 2024 y 2025, desatando una ola de euforia que trascendió los límites del campo. Aunque la celebración inicial se vivió en el vestuario de Tarma tras vencer a ADT, los festejos se extendieron rápidamente a las redes sociales, donde jugadores y cuerpo técnico compartieron su alegría con la hinchada. Este entorno digital fue escenario de un emotivo intercambio de palabras que simboliza la unidad y el éxito del equipo.

Aldo Corzo y Jorge Fossati los protagonistas

Uno de los momentos más destacados de esta conexión se produjo durante una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram del capitán, Aldo Corzo, a la que se unieron miles de hinchas. En ese contexto, apareció el artífice de los recientes triunfos: el entrenador Jorge Fossati. Su presencia no fue casual, sino un reconocimiento a su rol crucial en mantener la solidez y el espíritu de lucha del plantel, factores determinantes para esta histórica racha de campeonatos.

Aldo Corzo y Jorge Fossati celebrando un título con Universitario. (Foto: X).

Al observar al capitán celebrando con la afición, Jorge Fossati no dudó en expresarle un mensaje público y contundente: “Este es un líder. Este es el capitán de verdad. Hay varios. Arriba con todos”. Estas palabras no solo elogiaron el desempeño deportivo de Corzo, sino que también validaron su liderazgo positivo dentro del vestuario, clave para la consecución del tricampeonato.

Aldo Corzo y Jorge Fossati más que felices

La respuesta de Aldo Corzo, figura constante y representativa de esta era de gloria, fue inmediata y emotiva. El defensor, visiblemente conmovido por el reconocimiento de su entrenador, replicó: “El crack. El crack. Este es el rey, el virrey”. Con estas frases, Corzo devolvió el elogio, identificando a Fossati como la máxima autoridad y el “rey” detrás del proyecto deportivo que ha llevado a Universitario a la cima del fútbol peruano por tercer año consecutivo.

Este emotivo intercambio entre técnico y capitán se ha viralizado como uno de los momentos más memorables de la celebración. Para la hinchada de Universitario, no es solo una anécdota, sino una confirmación de la sinergia y el respeto mutuo que han caracterizado al equipo en sus campañas victoriosas. La celebración no es solo por los títulos, sino también por el núcleo humano y profesional que permitió alcanzar la estrella número 29 del club.

Universitario está marcando un antes y después

Nos damos cuenta de que, este diálogo en redes sociales encapsula el espíritu de un plantel que, bajo el liderazgo de Corzo y la dirección de Fossati, se ha consolidado como una “leyenda viva” del fútbol peruano. Mientras la afición sigue festejando y la dirigencia planifica el futuro, la complicidad y el respeto entre el capitán y el entrenador permanecen como testimonio de que la grandeza de Universitario reside tanto en su “Garra” como en su inquebrantable unidad.