El rugido de la celebración por el histórico tricampeonato apenas ha comenzado a calmarse un poco en el ambiente crema, pero en las oficinas de la administración de Universitario de Deportes, la planificación para la temporada 2026 está ya en marcha. El primer movimiento oficial y significativo para asegurar el futuro del plantel campeón es la renovación del experimentado volante Horacio Calcaterra, confirmada por una temporada adicional.

Renovación en Universitario de Deportes

Esta noticia, difundida a través de la cuenta de Twitter del periodista Gustavo Peralta, se convierte en el pistoletazo de salida para el mercado de pases merengue, asegurando la continuidad de una pieza clave. Calcaterra, de 36 años, extenderá su vínculo con el club de Ate hasta finales de 2026. Este acuerdo consolida la base del equipo que acaba de alcanzar una nueva cúspide en la historia del fútbol peruano, soñando desde ya en el famoso tetracampeonato nacional.

Horacio Calcaterra se queda en Universitario. (Foto: X).

La permanencia de “Calca”, como se le conoce en la interna, es un mensaje claro de la directiva merengue: se prioriza la experiencia, el liderazgo y el conocimiento del club. A pesar de que el mediocampista argentino-peruano afrontó ciertas molestias físicas durante el año, su calidad técnica, su visión de juego y, sobre todo, su ascendencia en el vestuario, lo mantuvieron como un activo de altísimo valor para el cuerpo técnico.

Horacio Calcaterra tiene confirmado su futuro

La renovación de Horacio Calcaterra es crucial para afrontar la doble competencia del próximo año. Con el objetivo de conseguir el anhelado tetracampeonato y de superar los octavos de final de la Copa Libertadores, la “U” necesita jugadores que no solo rindan en el campo, sino que también transmitan la mística ganadora. Calcaterra, con este acuerdo, garantiza esa mentalidad ganadora al plantel que hoy está en el júbilo absoluto.

Este movimiento se anticipa a las negociaciones que sostendrá la dirigencia con otros futbolistas cuyos contratos finalizan en diciembre, como es el caso de Matías Di Benedetto, Diego Churín y Martín Pérez Guedes. La administración busca consolidar al grupo principal, reforzando la idea de mantener una columna vertebral que ha probado ser exitosa bajo la tutela del entrenador uruguayo: Jorge Fossati.

Universitario trabaja pensando en el 2026

La hinchada recibe con satisfacción esta primera gestión post-tricampeonato, viendo en Calcaterra un símbolo de perseverancia. Con la continuidad asegurada del volante y el inminente anuncio de otras renovaciones, Universitario de Deportes demuestra que el camino del éxito pasa por la estabilidad, y que el desafío de seguir haciendo historia en 2026 ya ha comenzado.