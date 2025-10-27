¿Se va de Universitario? El contundente mensaje de Edison Flores a César Inga tras lograr tricampeonato nacional

Universitario de Deportes hizo historia tras consagrarse tricampeón nacional luego de darle vuelta al marcador y vencer por 2-1 a ADT en la ciudad de Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Y es que a falta de tres jornadas para que finalice el campeonato, el cuadro ‘crema’ logró conseguir un nuevo título, volviéndose inalcanzable para el resto de rivales.

Finalizado el encuentro, la emoción se adueño de los jugadores, entre ellos Edison Flores, quien aprovechó en darle un consejo a uno de sus compañeros en caso decida dejar el club.

El consejo de Edison Flores a César Inga

“No sé si se nos va, pero ahorita lo tenemos acá y lo disfrutamos. Yo solamente quiero decirte algo y es que quiero que decidas bien, que seas como eres siempre, que seas siempre humilde, porque así vas a llegar lejos por tu capacidad”, fueron las palabras del ‘Orejas’ hacia Inga.

A lo que el lateral nacional respondió lo siguiente: “Yo estoy muy feliz y agradecido, antes lo miraba por la tele y ahora somos campeones juntos, la verdad que no tengo palabras”.

Posterior a ello, el popular ‘Edi’ agregó: “Tu vas a estar en la selección. Yo te exijo siempre porque tienes condiciones, estás muy lejos de llegar a su techo y lo quiero mucho porque está en la ‘U’. No sé si te nos vas, pero si tienes la posibilidad tómala y dalo todo“.

¿Qué dijo César Inga sobre su futuro?

Durante una entrevista para L1 MAX, en la que se analizó la temporada del equipo dirigido por Jorge Fossati, César Inga resaltó que su crecimiento futbolístico y el rendimiento mostrado a lo largo del año fueron posibles gracias al respaldo constante de sus compañeros.

“Esto también se lo debo a mis compañeros, que siempre, cuando llegué, me apoyaron, me dieron la confianza, y gracias a ellos también uno puede desarrollar su fútbol“, expresó en primera instancia.

Asimismo, fue consultado si, después de lograr el tricampeonato con los de Ate, considera la posibilidad de continuar su carrera en el extranjero con el objetivo de seguir creciendo como futbolista.

“Sí, sí, creo que es un sueño logrado salir campeón con el equipo del que mi papá y yo somos hinchas. La verdad que ahora, paso a paso, lo que se venga, voy a tomarlo siempre con tranquilidad y humildad“, sentenció.

