La prohibición oficial que Universitario le impuso a ADT y lo acerca al tricampeonato

En medio de la definición del Torneo Clausura 2025, Universitario adoptó una decisión oficial que involucra directamente a ADT. La medida, comunicada de forma interna y respaldada por el reglamento, busca mantener el orden competitivo y podría influir en el desenlace del campeonato de la Liga 1.

Hay que mencionar que Universitario visita a ADT este domingo 26 de octubre. Jugando en el estadio Unión de Tarma desde las 3:30 PM, se conoció de manera oficial que los cremas dispusieron de una cláusula y los celestes serán perjudicados.

Así es, Universitario activó su cláusula oficial y prohibió que Gustavo Dulanto juegue en ADT contra ellos. De esta manera, el defensor no tendrá minutos en el partido de este domingo 26 de octubre.

Sucede que Gustavo Dulanto está a préstamo en ADT desde Universitario. Por ello es que los cremas se blindaron y colocaron esa cláusula, de esta forma ningún jugador puede enfrentarlos mientras esté a préstamo en otro club.

Así anunció Universitario su partido ante ADT. (Foto: Universitario)

La restricción que Universitario le puso a ADT

Universitario le prohibió a ADT emplear a Gustavo Dulanto para el partido de este domingo 26 de octubre. Sucede que el defensor está en calidad de cedido en el equipo de Tarma y los cremas tomaron esa decisión cuando firmaron el préstamo.

Ahora Gustavo Dulanto no estará presente en el partido entre Universitario vs. ADT de este domingo 26 de octubre desde las 3:30 PM en el estadio Unión de Tarma. Lo más probable es que se encuentre en las tribunas viendo el cotejo.

Gustavo Dulanto no jugará en el Universitario vs. ADT. (Foto: ADT)

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

Universitario se mide ante ADT desde las 3:30 PM de este domingo 26 de octubre en Tarma. Hay que mencionar que el duelo es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario vs. ADT se podrá ver en vivo y en directo en la señal oficial de L1 MAX. Además, también tendrás la transmisión online desde la aplicación de L1 MAX, que es válida para celulares. Otra opción para seguirlo gratis por internet es el minuto a minuto de Bolavip Perú.

