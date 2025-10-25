Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

La prohibición oficial que Universitario le impuso a ADT y lo acerca al tricampeonato

Universitario no deja nada al azar en su camino al tricampeonato y a pocas horas del partido ante ADT aplicó una prohibición oficial.

Por Aldo Cadillo

Universitario impuso prohibición a ADT.
© Producción Bolavip.Universitario impuso prohibición a ADT.

En medio de la definición del Torneo Clausura 2025, Universitario adoptó una decisión oficial que involucra directamente a ADT. La medida, comunicada de forma interna y respaldada por el reglamento, busca mantener el orden competitivo y podría influir en el desenlace del campeonato de la Liga 1.

Publicidad

Hay que mencionar que Universitario visita a ADT este domingo 26 de octubre. Jugando en el estadio Unión de Tarma desde las 3:30 PM, se conoció de manera oficial que los cremas dispusieron de una cláusula y los celestes serán perjudicados.

Así es, Universitario activó su cláusula oficial y prohibió que Gustavo Dulanto juegue en ADT contra ellos. De esta manera, el defensor no tendrá minutos en el partido de este domingo 26 de octubre.

Sucede que Gustavo Dulanto está a préstamo en ADT desde Universitario. Por ello es que los cremas se blindaron y colocaron esa cláusula, de esta forma ningún jugador puede enfrentarlos mientras esté a préstamo en otro club.

Publicidad
Imagen
Así anunció Universitario su partido ante ADT. (Foto: Universitario)

La restricción que Universitario le puso a ADT

Universitario le prohibió a ADT emplear a Gustavo Dulanto para el partido de este domingo 26 de octubre. Sucede que el defensor está en calidad de cedido en el equipo de Tarma y los cremas tomaron esa decisión cuando firmaron el préstamo.

Ahora Gustavo Dulanto no estará presente en el partido entre Universitario vs. ADT de este domingo 26 de octubre desde las 3:30 PM en el estadio Unión de Tarma. Lo más probable es que se encuentre en las tribunas viendo el cotejo.

Publicidad
Imagen
Gustavo Dulanto no jugará en el Universitario vs. ADT. (Foto: ADT)

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

Universitario se mide ante ADT desde las 3:30 PM de este domingo 26 de octubre en Tarma. Hay que mencionar que el duelo es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿Indirecta a Universitario? La picante historia de Raúl Ruidíaz antes del Cusco vs. Atlético Grau

ver también

¿Indirecta a Universitario? La picante historia de Raúl Ruidíaz antes del Cusco vs. Atlético Grau

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario vs. ADT se podrá ver en vivo y en directo en la señal oficial de L1 MAX. Además, también tendrás la transmisión online desde la aplicación de L1 MAX, que es válida para celulares. Otra opción para seguirlo gratis por internet es el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Publicidad
Los rivales más temibles que tendría Universitario en la Copa Libertadores 2026

ver también

Los rivales más temibles que tendría Universitario en la Copa Libertadores 2026

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Jugó en España, Portugal e Italia y ahora suena para llegar a Alianza: "Sería atacante por fuera"
Alianza Lima

Jugó en España, Portugal e Italia y ahora suena para llegar a Alianza: "Sería atacante por fuera"

Giro en Alianza: La decisión con Cantero que nadie esperaba
Liga 1

Giro en Alianza: La decisión con Cantero que nadie esperaba

'U' puede ser tricampeón de la Liga 1 gracias a la ayuda de Ruidíaz
Liga 1

'U' puede ser tricampeón de la Liga 1 gracias a la ayuda de Ruidíaz

Las alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga 2025-26
Fútbol europeo

Las alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo