¡En busca del ‘Tri’! ADT vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

ADT y Universitario se enfrentan el día de hoy en el Estadio Unión Tarma y a continuación podrás seguir el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

ADT y Universitario de Deportes se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Unión Tarma podría ser testigo de la consagración de los merengues si es que consiguen el triunfo o en todo caso deberán seguir esperando la siguiente jornada, mientras que el equipo local buscará aguarles la fiesta para que no se celebren en su recinto deportivo.

Luego del triunfo de ayer de Cusco FC sobre Atlético Grau en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ahora Universitario de Deportes tiene como principal objetivo lograr los tres puntos en una ciudad de altura en donde nunca han podido ganar. Es así que los dirigidos por Jorge Fossati deberán romper la mala racha frente a una multitudinaria hinchada crema que viajó de todos lados.

Hora y dónde ver ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

El partido entre ADT vs. Universitario de Deportes está programado para el día de hoy domingo 26 de octubre a las 15:30 hora local y se jugará en el Estadio Unión Tarma. La transmisión oficial estará a cargo de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, mientras que a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto del ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025!