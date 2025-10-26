Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¡En busca del ‘Tri’! ADT vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

'Tarmeños' y 'Merengues' se enfrentan el día de hoy en el Estadio Unión Tarma y a continuación sigue el minuto a minuto del encuentro.

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati preparó el siguiente equipo titular para visitar hoy a ADT en la ciudad de Tarma: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha, Carabalí; Rivera y Valera.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Así fue la llegada de la 'U' al estadio!

La delegación merengue ya dice presente en el Estadio Unión Tarma a minutos del duelo ante ADT.

Image
Image
Image

¡Los convocados de Universitario!

Jorge Fossati dispondrá de los siguientes jugadores para visitar esta noche a ADT en la ciudad de Tarma.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del ADT vs. Universitario!

ADT y Universitario se enfrentan el día de hoy en el Estadio Unión Tarma y a continuación podrás seguir el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.
© Liga1 Te Apuesto.ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.

ADT y Universitario de Deportes se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Unión Tarma podría ser testigo de la consagración de los merengues si es que consiguen el triunfo o en todo caso deberán seguir esperando la siguiente jornada, mientras que el equipo local buscará aguarles la fiesta para que no se celebren en su recinto deportivo.

Luego del triunfo de ayer de Cusco FC sobre Atlético Grau en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ahora Universitario de Deportes tiene como principal objetivo lograr los tres puntos en una ciudad de altura en donde nunca han podido ganar. Es así que los dirigidos por Jorge Fossati deberán romper la mala racha frente a una multitudinaria hinchada crema que viajó de todos lados.

Hora y dónde ver ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

El partido entre ADT vs. Universitario de Deportes está programado para el día de hoy domingo 26 de octubre a las 15:30 hora local y se jugará en el Estadio Unión Tarma. La transmisión oficial estará a cargo de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, mientras que a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto del ADT vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Tras el triunfo de Cusco FC, qué necesita Universitario ante ADT para salir campeón del Clausura y tricampeón nacional
Liga 1

Tras el triunfo de Cusco FC, qué necesita Universitario ante ADT para salir campeón del Clausura y tricampeón nacional

Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau
Liga 1

Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Cusco FC ante Atlético Grau

Además de Ruidíaz y Comizzo: los 7 jugadores de Grau que buscarán el 'Tri' para la 'U'
Liga 1

Además de Ruidíaz y Comizzo: los 7 jugadores de Grau que buscarán el 'Tri' para la 'U'

La increíble acción de Hernán Barcos mientras se debate su continuidad en Alianza Lima
Alianza Lima

La increíble acción de Hernán Barcos mientras se debate su continuidad en Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo